Toyota отзывает 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру
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Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил об отзыве около 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру в связи с неполадками в системе, из-за которых автомобили могут внезапно потерять мощность.
Как говорится в пресс-релизе компании, отзыв касается прежде всего автомобилей модели Prius, выпущенных в 2008-2014 годах, а также хэтчбека Auris.
Автомобили отзываются, поскольку в определенных случаях, при перегреве, компьютер не дает автомобилю переключиться в режим "безопасного отказа". Этот режим активируется при отказе гибридной системы и задействует резервную мощность, чтобы машина могла съехать с дороги.
Акции Toyota на торгах в Токио в пятницу подешевели менее чем на 0,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 3%, до 22,72 трлн иен ($200 млрд).
Служба финансово-экономической информации
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йй им*
Интерфакс