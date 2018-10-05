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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 18:53 05.10.2018 - 18:53

Нью-Йорк. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Американское издательство Tronc Inc. с 9 октября вернет себе старое название Tribune Publishing Co. и сменит тикер на бирже NYSE с TRNC на TPCO, говорится в пресс-релизе компании.

Tribune Publishing, существующая полтора века, сменила свое название на Tronc два года назад, однако оно сразу стало предметом насмешек (юморист и телеведущий Джон Оливер сравнил его со звуком "пачки газет, выбрасываемых в мусорку"). Название так и не прижилось, и руководство приняло решение сменить его обратно.

В этом году Tribune продала газету Los Angeles Times калифорнийскому миллиардеру Патрику Сун-Шонгу за $500 млн. Среди газет, которыми она все еще владеет - Chicago Tribune, Orlando Sentinel, The Baltimore Sun и целый ряд других.

В ходе в пятницу акции Tronc подешевели на 1,7%. С начала года капитализация компании снизилась на 10%, до $571 млн.

Служба финансово-экономической информации

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