Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 16:22

Ганновер. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Германская TUI Group, крупнейший туроператор Европы, согласовала с Boeing Co. (SPB: BA) пакет мер, который компенсирует компании негативные последствия приостановки полетов самолетов 737 MAX.

TUI владеет отелями и несколькими авиакомпаниями, а также является круизным оператором.

Детали соглашения являются конфиденциальными, говорится в пресс-релизе TUI.

"Оно предполагает, что Boeing компенсирует компании значительную часть понесенных ею финансовых потерь, а также предоставит кредиты на покупку самолетов в будущем", - отмечают в TUI.

Компенсация будет выплачена в течение следующих двух лет.

Компании также договорились об изменении графика поставок 61 самолета 737 MAX, заказанного TUI ранее у Boeing. В соответствии с новыми условиями, в следующие два года TUI получит менее половины самолетов, которые должна была получить по условиям предыдущего соглашения.

"В среднем, поставки самолетов будут отложены на два года по сравнению с предыдущим графиком", - говорится в пресс-релизе.

"Это существенно сократит потребности TUI в капиталовложениях и финансировании в ближайшие годы", - отмечают в компании. Кроме того, соглашение с Boeing согласуется с планом TUI, предусматривающим сокращение парка самолетов пяти принадлежащих ей европейских авиакомпаний в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Как сообщалось, полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Служба финансово-экономической информации

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