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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:41 17.10.2018 - 17:41

*** Руководство Twitter полагает, что многие аккаунты базируются в России и Иране

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Руководство Twitter распространило информацию об архиве из нескольких тысяч аккаунтов, которые могут быть причастны к вмешательству в американские выборы.

"Мы руководствуемся важнейшим принципом прозрачности, и хотели бы понимать, как именно оказывается иностранное влияние, и как осуществляются информационные кампании. Сегодня мы публикуем все аккаунты и связанный с ними контент, которые могут быть причастны к информационным операциям с 2016 года", - говорится в заявлении членов руководства Twitter, отвечающих за безопасность соцсети.

"Эта база данных состоит из 3 841 аккаунта, которые могут быть иметь отношение к (подозреваемому во вмешательстве в выборы США) "Агентству интернет-исследований", базирующемуся в России. Еще 770 аккаунтов, вероятно, базируются в Иране", - говорится в документе.

Согласно заявлению, с этих аккаунтов были распространены более 10 млн сообщений и свыше 2 млн картинок, анимированных изображений и видеороликов. Они могут быть связаны с другими аккаунтами, о которых стало известно ранее и которые были нацелены на осуществление вмешательства в выборы США. "Агентство интернет-исследований", о котором идет речь в заявлении, фигурирует в расследовании спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

Представители властей США обвиняют Россию в умышленном вмешательстве в выборы 2016 года за счет распространения дезинформации и "фейковых" новостей в социальных сетях.

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