*** Удалены также аккаунты, связанные с Россией, Испанией и Венесуэлой
Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство соцсети Twitter удалило 4,8 тыс. учетных записей, относящихся к Ирану, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Помимо этого, такие же меры были предприняты в отношении аккаунтов, связанных с Россией, Испанией и Венесуэлой. Однако об их точном количестве не сообщается.
"Как заявили в Twitter, удаление учетных записей направлено на то, чтобы предотвратить вмешательство в выборы - при одновременном сохранении (возможности - ИФ) дискуссий на политические темы", - отмечает агентство.
В мае Twitter уже удалял 2,8 тыс. аккаунтов, связанных с Ираном, в связи с предоставлением при регистрации ложных данных.
1тэ аю