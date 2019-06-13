Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 18:35

*** Удалены также аккаунты, связанные с Россией, Испанией и Венесуэлой

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство соцсети Twitter удалило 4,8 тыс. учетных записей, относящихся к Ирану, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Помимо этого, такие же меры были предприняты в отношении аккаунтов, связанных с Россией, Испанией и Венесуэлой. Однако об их точном количестве не сообщается.

"Как заявили в Twitter, удаление учетных записей направлено на то, чтобы предотвратить вмешательство в выборы - при одновременном сохранении (возможности - ИФ) дискуссий на политические темы", - отмечает агентство.

В мае Twitter уже удалял 2,8 тыс. аккаунтов, связанных с Ираном, в связи с предоставлением при регистрации ложных данных.

1тэ аю

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