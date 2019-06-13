Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 20:23

*** Удалены также аккаунты, связанные с Россией, Испанией и Венесуэлой

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Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Руководство соцсети Twitter удалило 4,8 тыс. учетных записей, относящихся к Ирану, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Мы уверены, что все (4,8 тыс. - ИФ) аккаунтов связаны с иранским правительством или прямо поддерживаются им", - отмечается в заявлении руководства Twitter, опубликованном в блоге соцсети.

Помимо этого, такие же меры предприняты в отношении аккаунтов, связанных с Россией, Испанией и Венесуэлой. В частности, речь идет о четырех аккаунтах из России, 130 испанских учетных записях, а также о 33 аккаунтах из Венесуэлы.

"В качестве части продолжающегося расследования в отношении российского Агентства интернет-исследований мы удалили четыре аккаунта, которые, как мы считаем, связаны с этим агентством", - говорится в заявлении руководства Twitter.

В документе также отмечается, что учетные записи из Испании имеют отношение к движению за независимость Каталонии.

"Как заявили в Twitter, удаление учетных записей направлено на то, чтобы предотвратить вмешательство в выборы - при одновременном сохранении (возможности - ИФ) дискуссий на политические темы", - отмечает агентство Associated Press.

В мае Twitter уже удалял 2,8 тыс. аккаунтов, связанных с Ираном, в связи с предоставлением при регистрации ложных данных.

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