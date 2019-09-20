Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 14:58

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Соцсеть Twitter удалила несколько тысяч аккаунтов из разных стран мира, в том числе ОАЭ, Эквадора и Испании.

Согласно сообщению Twitter, речь идет об аккаунтах распространявших дезинформацию или занималихся проправительственной пропагандой.

В ОАЭ и Египте заблокировано в общей сложности около 4,4 тыс. аккаунтов, часть из которых занималась распространением "ложной" информации по региональным вопросам, в частности, по йеменскому конфликту и движению хуситов.

Специалисты Twitter удалили ряд аккаунтов в Саудовской Аравии, которые "были вовлечены в скоординированную деятельность по активизации распространения информации, выгодной для саудовского правительства".

В Twitter отметили, что также положили конец деятельности 259 аккаунтов в Испании ввиду "использования недостоверной информации для разжигания возмущения в испанском интернете".

Блокировке в Эквадоре подверглись более 1 тыс. аккаунтов, связанных с правящей эквадорской партией "Альянс ПАИС".

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