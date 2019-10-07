Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 9:30

Детройт. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. и представители Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) вновь не сумели прийти к согласию в отношении пересмотра трудового соглашения для работников заводов компании.

Главный переговорщик UAW Терри Диттс сказал в минувшие выходные, что переговорная ситуация ухудшилась, так как автопроизводитель сделал предложение, которое уже было отвергнуто профсоюзом, лишь слегка его изменив, пишет Dow Jones.

При этом еще в пятницу участники переговоров выражали надежду на заключение соглашения, которое могло бы привести к окончанию трехнедельной забастовки. Диттс направил членам профсоюза письмо, в котором говорилось, что переговорщики пришли к единому мнению по вопросам здравоохранения и возможности постоянного трудоустройства для временных работников.

"Мы продолжаем добросовестно проводить переговоры и делаем очень хорошие предложения, которые будут выгодны сотрудникам на текущий момент и позволят улучшить будущую ситуацию для всех нас", - сказал представитель GM.

"Мы привержены продолжению обсуждений в круглосуточном режиме для достижения соглашения", - добавил он.

Соглашение повысило бы шансы на завершение забастовки, которая стала самой долгой в истории GM с 1970 года, когда работники протестовали в течение 67 дней.

Забастовка привела к остановке работы более 30 заводов GM на территории США. По данным аналитиков, эта акция обходится компании в $50-100 млн в день. JPMorgan Chase на прошлой неделе оценил потери GM за две недели забастовки более чем в $1 млрд.

Остановка производства на заводах GM, которая, по мнению аналитиков, негативно отразится на результатах концерна за третий квартал, также ставит под угрозу оптимистичный прогноз компании на второе полугодие. Весной топ-менеджеры GM сказали инвесторам, что ожидают восстановления показателей в третьем и четвертом кварталах на фоне роста производства новых автомобилей класса SUV и пикапов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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