Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, планирует ввести функцию аудиозаписи во время поездок в США, предпринимая новые меры для повышения безопасности пассажиров.

Новая функция, которая сначала будет запущена в ряде городов Латинской Америки в декабре, а потом распространена на США, даст пассажирам возможность активировать аудиозапись во время конкретной поездки или всех поездок, говорится в электронной переписке сотрудников компании, с которой ознакомилась газета The Washington Post. Uber подтвердила ее содержание.

Пользователи услуг Uber на тех рынках, где будет доступна опция, вероятно, будут получать уведомление о том, что во время поездки может быть включена аудиозапись и что такая возможность доступна в их странах. При этом водители и пассажиры не смогут прослушивать записи.

"Когда поездка будет завершена, пользователи смогут ответить, все ли было в порядке, и сообщить об инциденте с безопасностью, а также отправить аудиозапись в службу поддержки клиентов Uber", - говорится в электронном письме, написанном одним из топ-менеджеров Uber.

"Зашифрованная аудиозапись будет отправляться сотрудникам клиентской поддержки Uber, которые будут анализировать ее, чтобы лучше понять суть инцидента и принять соответствующие меры", - сказано в письме.

Компания планирует протестировать новую функцию в США "в скором времени", говорится в письме, однако точные временные рамки, в которые она будет запущена, пока не определены.

Директор Uber по продуктам для безопасности Сачин Кансал сказал в интервью The Washington Post, что функция, как ожидается, позволит понять, что действительно произошло во время поездки, и это даст компании возможность принять решительные меры.

Служба финансово-экономической информации

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