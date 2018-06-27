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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 10:48 27.06.2018 - 10:48

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Сервис онлайн-заказа такси Uber Technologies Inc. получил 15-месячную лицензию на работу в Лондоне, одном из крупнейших рынков компании.

Лондонский суд постановил, что Транспортное управление Лондона (TfL) законно не продлило лицензию компании в сентябре прошлого года после нескольких случаев нападений водителей на пассажиров, однако с тех пор Uber внесла в свою работу нужные коррективы, пишет Financial Times.

Все это время Uber продолжал предоставлять свои услуги в Лондоне, поскольку компания подала апелляцию на решение TfL, и на период ее рассмотрения деятельность Uber не была прекращена.

Отмечается, что новая лицензия выдана с рядом условий, среди которых - регулярный аудит. Обычно лицензии на такси-услуги выдаются на пять лет.

"Uber получил испытательный срок. Их лицензия содержит ряд четких условий, за выполнением которых будет внимательно следить TfL", - заявил мэр Лондона Садик Хан.

По данным Uber, число ее ежемесячно активных клиентов в Лондоне составляет 3,6 млн, что соответствует примерно 5% от глобальной клиентской базы. Кроме того, продление лицензии станет позитивным фактором перед запланированным IPO компании, которое, как ожидается, пройдет в 2019 году.

"В первую очередь это победа для Uber, для наших сотрудников, партнеров-водителей и пассажиров, - отметил CEO Uber Дара Хосровшахи. - Спасибо, Лондон. Мы тебя не подведем".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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