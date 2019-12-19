Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Uber Technologies Inc. заключила досудебное соглашение с Комиссией по обеспечению равных возможностей трудоустройства (EEOC) о создании фонда в размере $4,4 млн для выплаты компенсации своим сотрудницам, которые стали жертвами сексуальных домогательств с 1 января 2014 года.

Как сообщается на сайте комиссии, Uber в том числе согласилась выплатить компенсацию тем сотрудницам, которые подвергались наказанию за жалобы на сексуальные домогательства в компании.

Uber создаст систему для выявления сотрудников, которые обвинялись в домогательствах более одного раза, а также менеджеров, которые своевременно не реагировали на эти жалобы. Согласно договоренности, в течение трёх лет за компанией будет наблюдать бывший член EEOC Фред Алварес.

Сотрудницы, которые работали в Uber с 1 января 2014 года по 30 июня 2019 года, смогут заполнить анкету, на основании которой EEOC будет принимать решения о распределении средств компенсационного фонда.

EEOC выдвинула обвинения против Uber в 2017 году. В начале 2017 года бывшая сотрудница компании Сьюзан Фаулер в своем блоге подробно рассказала, как практически в первый день работы подверглась сексуальным домогательствам со стороны своего коллеги, затем она сообщила об этом руководству, однако никаких действий предпринято не было. Кроме того, она написала, что в компании она познакомилась с другими женщинами, которые также оказывались в подобных ситуациях.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

мй ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!