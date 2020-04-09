Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 10:16

Оттава. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Швейцарские банки UBS Group AG и Credit Suisse Group AG разделят на две части дивидендные выплаты за 2019 год в ответ на соответствующую просьбу финансового регулятора Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA).

"В связи с обращением FINMA совет директоров UBS предложит акционерам одобрить выплату ранее объявленных дивидендов за 2019 финансовый год в размере $0,73 на акцию двумя траншами", - говорится в пресс-релизе UBS, опубликованном в четверг.

Первая часть дивидендов - $0,365 на акцию - будет выплачена акционерам UBS в мае, вторая часть - в ноябре текущего года.

"Мы приняли решение пойти навстречу просьбе FINMA, хотя сильные позиции UBS в плане капитала, финансирования и ликвидности позволили бы нам поддерживать клиентов и экономику и при выплате дивидендов в полном объеме", - говорится в сообщении UBS.

По предварительным оценкам банка, его чистая прибыль в первом квартале 2020 года увеличилась до $1,5 млрд по сравнению с $1,14 млрд за аналогичный период предыдущего года. UBS обнародует финансовые результаты за январь-март 28 апреля.

Credit Suisse объявил в четверг, что выплатит половину дивидендов - 0,1388 швейцарского франка ($0,143) на акцию - 30 апреля, оставшуюся часть - осенью.

Совет директоров банка придерживается мнения, что финансовая устойчивость банка позволила бы выплатить дивиденды в полном объеме, однако посчитал просьбу FINMA об отсрочке части дивидендных выплат "разумным и устойчивым шагом для сохранения капитала на фоне угроз, которые несет в себе пандемия коронавирусной инфекции COVID-19", говорится в пресс-релизе.

Изначально банк планировал выплатить дивиденды в размере 0,2776 франка за 2019 год.

Швейцарский финрегулятор заявил в четверг, что приветствует решение UBS и Credit Suisse об отсрочке выплаты половины дивидендов до четвертого квартала, считая его важной предупредительной мерой в условиях серьезной неопределенности из-за COVID-19.

Акции UBS прибавляют в цене 4% на торгах в Цюрихе в четверг, бумаги Credit Suisse - 4,8%.

пк аш ав*

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