Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 20:34

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.

В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.

Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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