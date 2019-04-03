Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 9:52

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - UniCredit SpA близок к заключению соглашения с властями США для урегулирования претензий в том, что банк предоставлял услуги клиринга иранским клиентам в обход американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, соглашение обойдется итальянскому банку в $900 млн, однако позволит избежать уголовного преследования.

Эта сумма станет одной из самых крупных, когда-либо выплачивавшихся банками для урегулирования обвинений в нарушении американских санкций. Более серьезные расходы в связи с подобными обвинениями понесли лишь Societe Generale SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc и BNP Paribas SA.

UniCredit, как ожидается, объявит о соглашении с американскими регуляторами, включая Минюст США, Минфин и Федеральную резервную систему (ФРС), в ближайшие недели.

В марте 2011 года окружной прокурор Нью-Йорка открыл дело в отношении немецкого подразделения UniCredit - HypoVereinsbank - в связи с обвинениями в сделках с рядом иранских компаний, подпавших под американские санкции.

По словам источников, резервы UniCredit на урегулирование этого дела достаточны для полного покрытия расходов.

За последние 15 лет 15 европейских банков выплатили в общей сложности более $18,5 млрд в связи с нарушением санкций США в отношении ряда стран, преимущественно Ирана. Рекордный штраф в рамках такого дела выплатил BNP Paribas в 2014 году - $8,97 млрд.

Служба финансово-экономической информации

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