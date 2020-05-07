Женева. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) рассматривает три сценария сокращения и восстановления международного туризму после пандемии коронавируса, в соответствии с ними число международных туристических прибытий сократится от 58 до 80% по итогам 2020 года.

"Сейчас пандемия далека от завершения и нет никакой определенности по поводу перспектив восстановления туризма. По нашим оценкам, существуют три возможных сценария: первый предполагает падение международных турпотоков по итогам года на 58% в случае, если постепенное открытие границ и ослабление ограничений на поездки начнется в первых числах июля. По второму сценарию число поездок сократится на 70%, если эти меры национальные правительства осуществят в начале сентября", - сообщает организация.

Третий, самый плохой сценарий, как считают в UNWTO, возможен, если международный туризм не начнет восстанавливаться до декабря. В этом случае общее число поездок за 2020 год упадет на 78%.

"В соответствии с этими сценариями пандемия коронавируса может привести к потере от 850 млн до 1,1 млрд международных туристических прибытий. Снижение экспортной выручки от туризма национальных экономик составит от $910 до 1,2 трлн. Также могут быть потеряны 100-120 млн прямых рабочих мест в сфере туризма", - считают в UNWTO.

В организации подчеркивают, что нынешний кризис, связанный с пандемией коронвируса - худший для отрасли с 1950 года.

"Его воздействие будет ощущаться в разных регионах в различной степени. Как ожидают эксперты, первым может начать восстанавливаться внутренний туризм - почти половина из них считает, что это произойдет в июле-сентябре и четверть - что в октябре-декабре. Среди регионов мира наиболее оптимистично эксперты отрасли оценивают перспективы на Ближнем Востоке, где треть из них ожидает начала восстановления уже в мае-июне 2020 года. Профессионалы в обеих Америках, Европе и Азиях более пессимистичны - половина из них ожидает возобновления туризма только в 2021 году", - сообщает организация.

В 2019 году, по данным UNWTO, в мире было совершено 1,5 млрд туристических поездок, их число росло в среднем на 4% в год 10 лет подряд. Такой же рост планировался и на 2020 год, но коронавирус не позволит достичь этих показателей.

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