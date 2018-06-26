Vale и BHP договорились с властями приостановить дело о прорыве плотины в Бразилии на 2 года
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Сидней. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Бразильская горнодобывающая компания Vale SA и австралийская BHP Billiton, совладельцы СП Samarco Mineracao SA, достигли соглашения с властями Бразилии и отложили на два года рассмотрение дела о прорыве принадлежащей Samarco плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года.
В результате этой катастрофы погибли 19 человек, также был нанесен значительный урон окружающей среде.
По соглашению сторон, иск властей Бразилии на 155 млрд бразильских реалов ($41 млрд), поданный для компенсации ущерба от прорыва дамбы, будет заморожен на два года, а другой иск, на 20 млрд реалов, будет отозван.
"В течение двух лет стороны будут сотрудничать для установления единого порядка переговоров по программам компенсации", - говорится в пресс-релизе BHP.
Две плотины хвостохранилищ рядом с принадлежащей Samarco шахтой Fundao прорвало 5 ноября 2015 года, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Ближайший к прорыву населенный пункт оказался практически весь затоплен потоками грязи.
По данным ООН, хлынувшая сквозь прорванную плотину вода была токсичной. При этом компании, контролирующие шахту, это отрицают. Загрязненная вода и грязь по реке Риу-Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, попали в Атлантический океан. По мнению ряда экспертов, на устранение всех последствий может потребоваться несколько десятков лет.
Служба финансово-экономической информации
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йй им
Интерфакс