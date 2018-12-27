Vinci купит 50,01% акций аэропорта Гатвик за 2,9 млрд фунтов

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 8:03

Лондон. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания Vinci Airports, являющаяся частью французской инфраструктурной группы Vinci SA, приобретет мажоритарный пакет акций (50,01%) Gatwick Airport Limited, управляющей лондонским аэропортом Гатвик, за 2,9 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд).

Как говорится в сообщении французской компании, завершение сделки ожидается до конца первой половины 2019 года.

"Сделка представляет редкую возможность приобрести аэропорт такого размера и качества", - отмечает Vinci.

Гатвик является вторым по величине аэропортом Лондона и считается самым загруженным из числа аэропортов мира с одной взлетно-посадочной полосой. В 2018 году он обслужил 45,7 млн пассажиров. В международной сети Vinci Гатвик станет крупнейшей воздушной гаванью.

Ранее в этом месяце в деятельности лондонского аэропорта наблюдались существенные перебои из-за появления дронов над его территорией.

Выручка Гатвика за прошлый фингод, завершившийся 31 марта, составила 764,2 млн фунтов, EBITDA - 411,2 млн фунтов.

Vinci Aiports управляет 45 аэропортами во Франции (Лион, Нант, Тулон и другие) и за ее пределами - от Лиссабона до Осаки и от Сантьяго до Пномпеня. В 2017 году пассажирооборот составил 180 млн человек, выручка - 1,4 млрд евро.

В России Vinci, в частности, является совладельцем ООО "Северо-Западная концессионная компания", оператора головного участка (15-58 км) платной автотрассы М-11, а также строит СПГ-резервуары для главного проекта "НОВАТЭКа" - "Ямал СПГ".

Служба финансово-экономической информации

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