Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 16:32

Нью-Йорк. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Все большее количество людей пользуется услугами онлайн торговли в условиях пандемии, при этом миллионы держателей карт делают это впервые, сообщила американская Visa Inc. (SPB: V)

В Латинской Америке 13 млн держателей карт Visa в первом квартале осуществили онлайн покупки впервые, сообщил MarketWatch главный директор по продуктам платежной системы Джек Форестелл.

"Мы наблюдает заметное ускорение проникновения электронной торговли", - отметил он.

Эта тенденция наблюдается не только в Латинской Америке. В США в апреле Visa зафиксировала рост онлайн расходов на 18%, за исключением туристической отрасли, в то время как операции, совершаемые очно, сократились на 45%.

Форестелл видит возможности усовершенствования услуг онлайн торговли. Одной из задач является сокращение числа оспоренных транзакций.

"На фоне массовых отмен путешествий и развлекательных мероприятий существует большой риск возникновения недоразумений между покупателем и продавцом", - сказал он.

В период пандемии Visa разработала программу разрешения споров, которая взаимодействует с продавцами и финансовыми организациями для выяснения условий транзакции.

Visa также намерена упростить процесс оформления заказов без предварительной регистрации.

Форестелл считает, что развитие онлайн платежей продолжится даже после открытия традиционных магазинов. Он отметил, что еще до пандемии развитие торговли шло в сторону цифровизации, в частности, за счет услуги выдачи заказов, оплаченных заранее онлайн.

Помимо этого, в компании ожидают дальнейшего развития бесконтактных платежей. По словам Форестелла, в марте бесконтактные платежи в США выросли на 150% в годовом выражении. В некоторых других регионах Visa отмечает еще больший рост этого способа оплаты. По данным компании, во всем мире за исключением США 60% платежей в магазинах осуществляется бесконтактным способом.

Служба финансово-экономической информации

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