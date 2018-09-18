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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 14:47 18.09.2018 - 14:47

Нью-Йорк. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Visa Inc., MasterCard Inc. и ряд американских фининститутов заплатят в общей сложности около $6,2 млрд для урегулирования самого крупного классового иска в антимонопольном разбирательстве.

Соглашение касается давнего дела, в рамках которого ритейлеры обвиняли платежные системы, а также банки, выпускающие пластиковые карты, в завышении размера взымаемых с них комиссий.

В соответствии с соглашением, Visa, MasterCard, а также несколько банков, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, выплатят ритейлерам дополнительно $900 млн помимо $5,3 млрд, предусмотренных предыдущим соглашением, которое было заключено в 2012 году.

Из суммы в $900 млн на долю Visa придутся выплаты в размере $600 млн, на долю MasterCard - $108 млн. Обе компании зарезервировали необходимые средства для покрытия потенциальных расходов в июне текущего года, когда приблизились к заключению соглашения с ритейлерами.

"После нескольких лет содержательных переговоров мы рады, наконец, достичь соглашения и продвинуться вперед в партнерских отношениях с продавцами для обеспечения потребителям удобных, надежных и безопасных способов оплаты", - говорится в пресс-релизе Visa.

Общая сумма выплат Visa в рамках этого дела составит $4,1 млрд, отмечают в компании. На долю MasterCard приходится порядка 12% общей суммы выплат.

"Мы делаем важный шаг к завершению главы в этом долгом разбирательстве, - говорится в заявлении MasterCard. - Теперь мы можем оставить это позади и сфокусироваться на продвижении инноваций вместе с нашими партнерами-ритейлерами для обеспечения удобства платежей, которого ждут наши клиенты".

Спор касался установленного платежными системами размера межбанковских комиссий, которые ритейлеры отчисляют банкам, когда их клиенты оплачивают покупки с помощью банковских карт.

Ритейлеры обвинили платежные системы и банки в сговоре с целью завышения этих комиссий.

Впервые ритейлеры подали классовый иск против Visa, MasterCard и крупнейших банков-эмитентов пластиковых карт в 2005 году. Решение суда по этому вопросу, предусматривавшее выплату платежными системами и банками суммы в размере $7,25 млрд, было принято в 2012 году. Позднее эта сумма уменьшилась, поскольку многие из ритейлеров отказались участвовать в классовом иске.

Тот факт, что ряд крупных ритейлеров выразил несогласие с решением суда, спровоцировал новые разбирательства.

Акции Visa прибавляют 1% в ходе предварительных торгов во вторник, бумаги MasterCard - 0,2%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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