Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 10:34

Вольфсбург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) в понедельник возобновил производство на заводе в немецком городе Вольфсбург.

Это второй завод Volkswagen в Германии, работа которого была возобновлена после ее приостановки в середине марта: концерн в прошлый четверг снова запустил производство электромобилей на заводе в Цвиккау.

Как сообщается в пресс-релизе компании, около 8 тыс. работников в понедельник вернулись на предприятие в Вольфсбурге. Завод на этой неделе будет работать в одну смену, на 10-15% мощности. Volkswagen намерен выпустить примерно 1,4 тыс. автомобилей к концу недели.

На следующей неделе автопроизводитель планирует возобновить работу в несколько смен и нарастить производство до 6 тыс. автомобилей в неделю.

Компания и профсоюз, представляющий рабочих завода, согласовали план, призванный обеспечить безопасность в условиях пандемии коронавируса. План включает измерение температуры сотрудников до прихода на работу, а также соблюдение дистанции в полтора метра. В тех зонах, где соблюдение дистанции невозможно, рабочие будут обязаны носить индивидуальные средства защиты.

Акции Volkswagen в понедельник дорожают на 3,1%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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