Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 19:50

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) намерен возобновить работу предприятий в стране 27 апреля - примерно на неделю позже, чем планировалось изначально, сообщает MarketWatch со ссылкой на осведомленные источники.

Концерн приостановил работу большинства европейских заводов, выпускающих автомобили брендов Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и SEAT, в прошлом месяце в рамках мер, принимаемых с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Предполагалось, что VW начнет возобновлять работу предприятий 20 апреля.

Руководство VW и представители профсоюза на прошлой неделе выработали пакет мер, призванный защитить сотрудников и предотвратить вспышку коронавируса на предприятиях. На данный момент более 100 сотрудников VW по всему миру подхватили коронавирус.

Предприятия VW по выпуску автокомпонентов продолжают работать, чтобы обеспечить необходимый запас деталей на момент возобновления сборочных производств, отмечают источники. Порядка 2 тыс. сотрудников таких предприятий вернулись к работе на этой неделе.

пк аш ав*

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