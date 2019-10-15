Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:49

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Франкфурт. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Германский автопроизводитель Volkswagen AG подтвердил опубликованные ранее в СМИ сообщения о том, что он отложил принятие окончательного решения о строительстве завода в Турции.

"Руководство отложило решение относительно нового предприятия. Мы внимательно следим за текущей ситуацией и обеспокоены текущими событиями", - говорится в сообщении компании.

Турция подверглась международной критике за военную операцию в северной части Сирии, и автопроизводитель обеспокоен возможными репутационными рисками, отмечают СМИ. Volkswagen стал первым среди крупных представителей германского бизнеса, пересмотревшим планы инвестиций в Турцию.

В начала октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир ($164 млн) в турецкой провинции Маниса, планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро. Новый завод стал бы 123-м для VW в мире.

За последние два десятилетия Турция стала ключевым местом производства для мировой автомобильной промышленности. Такие крупные представители отрасли, как Toyota Motor Corp., Fiat Chrysler Automobiles NV, Ford Motor Co. и Renault SA, выпускают здесь легковые и грузовые машины.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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