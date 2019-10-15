Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 9:34

Франкфурт. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Германский автопроизводитель Volkswagen AG отложил принятие окончательного решения о строительстве завода в Турции, сообщает Handelsblatt.

"Мы с большими опасениями наблюдаем за ситуацией", - заявили изданию в компании.

Турция подверглась международной критике за военную операцию в северной части Сирии, и VW обеспокоена возможными репутационными рисками.

В начала октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир ($164 млн) в турецкой провинции Маниса, планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро.

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