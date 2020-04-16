Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 15:20

Вольфсбург. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) отказался от прогнозов на 2020 год в связи с резким изменением деловой среды в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"С учетом текущих событий, исполнительный совет компании понимает, что прогноз, обнародованный в отчете за 2019 год, более не может быть достигнут, - говорится в пресс-релизе VW. - В данный момент невозможно определить, когда будет обнародован новый прогноз. Последствия пандемии для потребительского спроса, цепочек поставок и объемов производства нельзя оценить на данный момент".

Ранее автопроизводитель прогнозировал рост выручки от продаж автомобилей в 2020 году на 4% по сравнению с уровнем предыдущего года, а также маржу операционной прибыли без учета разовых факторов на уровне 6,5-7,5%.

Согласно предварительным оценкам VW, в первом квартале текущего года выручка составила порядка 55 млрд евро, операционная прибыль - 900 млн евро, рентабельность по операционной прибыли - около 1,6%.

"Продолжающаяся пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на бизнес VW. Работа розничной сети продаж автомобилей застопорилась. Падение спроса и перебои с поставками автокомпонентов вынудили VW остановить производство. Все эти события отрицательно сказались на результатах компании в первом квартале", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, показатели VW в минувшем квартале включают в себя разовые потери в размере 1,3 млрд евро, связанные с переоценкой справедливой стоимости принадлежащих компании сырьевых деривативов и отрицательными курсовыми разницами.

В пресс-релизе VW отмечается, что автопроизводитель уже принял масштабные меры по сокращению расходов с целью оптимизации использования рабочего капитала в условиях кризиса.

VW планирует постепенное возобновление работы приостановленных предприятий с улучшением стандартов безопасности работы сотрудников.

Audi и Porsche, входящие в концерн VW, также объявили в четверг об отказе от сделанных ранее прогнозов на 2020 год.

Согласно предварительным данным Audi, ее выручка по итогам первого квартала сократилась до 12,5 млрд евро, операционная прибыль уменьшилась до 15 млн евро. Разовые потери, связанные с переоценкой справедливой стоимости принадлежащих компании сырьевых деривативов и отрицательными курсовыми разницами, в минувшем квартале составили порядка 500 млн евро, говорится в пресс-релизе Audi.

Акции VW прибавляют 3% на торгах в четверг.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!