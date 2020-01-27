Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 9:58

Стокгольм. 27 января. ИНТЕРФАКС - Шведский автопроизводитель Volvo Cars рассчитывает втрое увеличить продажи гибридных автомобилей, чтобы избежать штрафов за нарушение законодательства ЕС, регулирующего выбросы углекислого газа, пишет агентство Bloomberg.

В 2020 году на гибридные и электрические автомобили должна приходиться одна пятая продаж Volvo против 6,5% в прошлом году, заявил главный исполнительный директор компании Хокан Самуэльссон.

"Речь не должна идти об уплате штрафов. Это не входит в наши планы. Мы хотим инвестировать в развитие продукции, а не в оплату штрафов Брюсселю", - заявил он.

Продажи гибридных автомобилей Volvo могут превысить 150 тыс. штук. Первый полностью электрический автомобиль Volvo XC40 Recharge начнет продаваться в этом году. Изначально их производство будет незначительным, но, как ожидает Самуэльссон, в следующем году оно достигнет нескольких десятков тысяч автомобилей. Глава Volvo отметил, что гибридные автомобили необходимы в переходный период.

По словам Самуэльссона, целью компании является увеличение доли электромобилей в продажах до 50% к 2025 году, оставшаяся часть должна приходиться на гибридные автомобили.

Для автопроизводителей под вопросом остается спрос на автомобили в ЕС, где ожидается спад на авторынке. Конкуренты Volvo, включая Mercedes-Benz, BMW, Audi, также запускают электрические модели автомобилей из-за угрозы штрафов.

По оценке PA Consulting Group, ЕС может оштрафовать 13 крупнейших автопроизводителей на 14,5 млрд евро ($16,1 млрд) за превышение их продукцией норм допустимых выбросов углекислого газа. Штрафы будут рассчитываться на основе средних показателей выбросов новых зарегистрированных автомобилей в регионе. Если доля электрических и гибридных автомобилей в продажах Volvo составит только 14%, компания будет оштрафована на 383 млн евро до 2021 года, прогнозирует PA Consulting Group.

Volvo делает ставку на гибридные автомобили, несмотря на то, что их внедрение часто критикуется как полумера, недостаточная для сокращения выбросов. Так, некоторые владельцы гибридных автомобилей не заряжают аккумулятор и расходуют больше топлива во время поездок. По данным Volvo, гибридные автомобили задействуют аккумулятор на 40-50% от общего времени работы. Компания планирует компенсировать автовладельцам расходы на электроэнергию, чтобы стимулировать их заряжать гибридные автомобили.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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