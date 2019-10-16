Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 18:50

Стокгольм. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Шведский автопроизводитель Volvo Cars представил масштабную программу, направленную на снижение углеродного следа от его деятельности.

Эта программа станет первым практическим шагом Volvo к цели стать к 2040 году компанией, ведущей климатически нейтральную деятельность, говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Задача представленной в среду программы - сократить к 2025 году на 40% углеродный след каждого производимого автомобиля по сравнению с уровнем 2018 года.

"Чтобы добиться сокращения углеродного следа на 40% к 2025 году, компания разработала ряд мер для разных сфер своей деятельности. Ключевая составляющая здесь заключается в том, что к 2025 году половину общего объёма продаж должны составлять электромобили. Это, в свою очередь, приведёт к снижению уровня вредных выбросов выпускаемых автомобилей в среднем на 50%", - отмечается в сообщении Volvo.

Помимо этого, в глобальные планы Volvo входит электрификация всего модельного ряда, регулирование углеродного следа от своих производственных процессов, а также переработка и повторное использование материалов.

В среду Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль - кроссовер XC40 Recharge.

Акции Volvo подорожали на 0,1% по итогам торгов в Стокгольме в среду. С начала этого года их стоимость выросла на 20%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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