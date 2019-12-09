Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 14:32

Париж. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) всерьез думали о тотальном исключении спортсменов РФ из крупных международных соревнований, однако в итоге решили не делать этого, чтобы дать шанс новому поколению российских спортсменов, заявил в понедельник глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

"У нас был выбор между тотальным и частичным запретом", - сказал он на пресс-конференции в Лозанне.

Однако, по его словам, бывшие спортсмены решительно выступили за то, чтобы "представители нового поколения российских спортсменов получили возможность участвовать в соревнованиях".

"Эти голоса спортсменов оказались самыми сильными", - добавил Тейлор.

Он пояснил, что речь идет о молодых спортсменах из РФ, которые не замешаны в допинговом скандале и потому - могут претендовать на участие в крупных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

1во ав

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