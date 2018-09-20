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Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия должна предоставить доступ к допинг-пробам в московской лаборатории эксперту Всемирного антидопингового агентства до конца года, а перепроверка допинг-проб из Московской лаборатории должна завершиться до 30 июня, говорится в заявлении WADA.

"РУСАДА и министр спорта РФ должны обеспечить, чтобы доступ к базе московской лаборатории получил специалист, которого согласует WADA и российские власти, не позднее 31 декабря", - говорится в официальном заявлении WADA.

В документе отмечается, что перепроверка проб из московской лаборатории должна завершиться не позднее 30 июня.

Из заявления следует, что аудит РУСАДА будет продолжаться в течение четырех месяцев.

В случае, если какое-либо из условий не будет выполнено, РУСАДА снова будет лишено аккредитации, причем "с более жёсткими условиями восстановления", обещал глава WADA Крейг Риди.

1ас яч

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Интерфакс