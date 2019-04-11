Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Влиятельные лица и организации в мире, в том числе ЦРУ, стремятся лишить человеческого достоинства и отправить в тюрьму лауреата десятков журналистских наград и основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявили в четверг в Wikileaks.

"Он (Дж.Ассанж - ИФ) получил десятки журналистских наград. Он номинировался на Нобелевскую премию мира ежегодно с 2010 года. А влиятельные силы, в том числе ЦРУ, предпринимают непростые усилия для его дегуманизации, делегитимизации и тюремного заключения", - говорится в сообщении Wikileaks в Twitter.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Президент Эквадора Л.Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявлял, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент Эквадора уже принял решение о лишении Дж.Ассанжа убежища, но пока не распорядился об этом.

1бф аю

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