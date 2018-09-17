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Лондон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В организации WikiLeaks отрицают распространённую в СМИ информацию, согласно которой, ее основатель Джулиан Ассанж в 2010 году предпринял попытку получить российскую визу.

"Господин Ассанж никогда не подавал запрос на такую визу ", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter организации.

В нем отмечается, что источником этой информации является "работавший на ФБР информатор Сигурдур Тордарсон, который был заключен под стражу за фальсификацию документов, выдавая себя за Ассанжа, а также за многочисленные случаи мошенничества и педофилии".

Ранее в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщало, что основатель WikiLeaks Дж.Ассанж намеревался получить российскую визу и с этой целью связался со своим знакомым в Лондоне в 2010 году.

"Я, Дж.Ассанж, передаю полноценные полномочия своему другу, Исраэлю Шамиру, для передачи и для возвращения моего паспорта после получения (российской - ИФ) визы", - цитировало АП письмо Дж.Ассанжа.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

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Интерфакс