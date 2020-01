Нью-Йорк. 16 января. ИНТЕРФАКС - World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) может запретить использование беговых кроссовок серии Vaporfly американской Nike Inc. на профессиональных соревнованиях после пересмотра требований для беговой обуви, пишет The Times.

Эти сообщения подтолкнули к росту акции японских производителей беговой обуви Asics Corp. и Mizuno Corp. на торгах в четверг.

В кроссовках Nike Vaporfly ZoomX кенийка Бриджит Косгей в октябре 2019 года побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет. Кениец Элиуд Кипчоге, первым пробежавший марафонскую дистанцию менее чем за два часа в октябре, также бежал в кроссовках Vaporfly.

Модель Vaporfly в последнее время набирает популярность у атлетов, однако неоднозначно воспринимаются в беговом сообществе. Подошва кроссовок выполнена из легкого и мягкого пеноматериала со встроенной пластиной из углеродного волокна, которая дает бегуну мощный толчок.

По данным The Times, World Athletics намерена запретить использование таких кроссовок в беговых соревнованиях, в то время как Guardian сообщает, что организация не принимала подобного решения и продолжает обсуждать этот вопрос.

Акции Asics и Mizuno подорожали соответственно на 2,5% и 0,3% по итогам торгов в четверг.

"Были опасения, что Nike заберет у Asics долю рынка без введения запрета, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities Co. в Токио Масами Наканага. - Если данные СМИ подтвердятся, эти опасения сойдут на нет".

Акции Nike прибавляют в цене 0,5% на торгах в четверг.

