Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 20:13

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в Нанкине, пройдет в 2021 году из-за коронавируса в КНР, сообщает пресс-служба World Athletics.

"К сожалению, вместе с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (был запланирован на 13-15 марта 2020 года), приняли решение перенести мероприятие на март 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медики федерации вместе с представителями Всемирной организацией здравоохранения решили, что из-за распространения коронавируса в Китае и за его пределами не позволяют проводить крупные мероприятия и они должны быть отложены.

"Мы рассмотрели возможность переноса соревнования в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат. Тем не менее, учитывая обеспокоенность по поводу распространения вируса за пределы Китая, мы решили не использовать этот вариант", - отмечается в сообщении.

"Мы считаем, что сможем найти подходящую дату в 2021 году для проведения этого соревнования и хотели бы, чтобы Нанкин остался его хозяином, учитывая усилия организаторов по подготовке к турниру", - подчеркивается в заявлении.

1дк др

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