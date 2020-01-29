Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 19:02

*** Процесс восстановления полноценного статуса ВФЛА в World Athletics может начаться после признания Россией выдвинутых обвинений

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Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Международная федерация легкой атлетики приступила к обсуждению рекомендаций, выданных Советом независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit, сообщает пресс-служба World Athletics

"Обвинения, выдвинутые AIU против ВФЛА в нарушении антидопинговых правил, чрезвычайно серьезны. World Athletics рассмотрит файлы, представленные AIU, в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.

По мнению AIU, ВФЛА не предоставила убедительных ответов на выдвинутые обвинения и отрицает свою причастность. AIU также рекомендует перенести процесс в Спортивный арбитраж (CAS). Если CAS установит вину ВФЛА, то может быть запущен процесс лишения РФ членства в международной федерации.

Отмечается, что World Athletics намерено подумать о дальнейших шагах для разрешения ситуации, первым из которых будет отсылка письма в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина и исполняющего обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко.

В случае, если ВФЛА признает свою вину, то будет возобновлен процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам, а вопрос об окончательном лишении ВФЛА членства в World Athletics будет снят с повестки. Одновременно будут выдвинуты условия для полноценного восстановления членства ВФЛА.

Ранее AIU рекомендовала сохранить процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Также AIU сообщила, что ВФЛА может быть полностью исключена из World Athletics после того, как уже бывшие руководители российской федерации были обвинены в предоставлении ложных показаний и подделке документов по "делу Лысенко".

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина по обвинению в нежелании сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин сложил полномочия президента федерации. Исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

Карта была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля 2020 года.

1дк др

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