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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 7:42 16.10.2018 - 07:42

Токио. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Мировое потребление стали в 2018 году, как ожидается, возрастет на 3,9% по сравнению с 2017 годом до 1 млрд 657,9 млн тонн, сообщил председатель экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) Саид Гумран Ал Ремейзи (Saeed Ghumran Al Remeithi) на пресс-конференции руководства Worldsteel в рамках 51-й Генеральной ассамблеи ассоциации, проходящей в Токио 15-18 октября.

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2019 году ожидается рост потребления стали в мире на 1,4%, до 1 млрд 681,2 млн тонн.

В 2017 году мировое потребление стали возросло на 5% по сравнению с 2016 годом, до 1 млрд 595,4 млн тонн.

На пресс-конференции отмечалось, что Китай в 2017 году продолжал закрывать устаревшие печи, которые не попали в официальную статистику. В то время как номинальный рост спроса на сталь в Китае в 2018 году ожидался на уровне 6%, динамика использования стали показала рост в 2%. Это повлияло на показатели роста глобального потребления стали в 2018 году. Прогноз потребления стали, обнародованный в октябре 2017 года, содержал несоответствия из-за недооценки в 2017 году поставок стали из неофициальных устаревших печей.

С.Ремейзи добавил, что в 2018 году глобальное потребление стали продолжает показывать поддержку благодаря восстановлению инвестиционной активности в развитых экономиках и улучшение ситуации в развивающихся экономиках.

Вместе с тем, несмотря на усиление спроса на сталь в 2017 году, которое продолжилось и в 2018 году, риски возросли из-за роста напряженности в торговле, волатильности валют и наращивания неопределенности. В свою очередь нормализация монетарной политики в США и ЕС могла также повлиять на ситуацию с валютами в развивающихся странах.

Особое внимание в прогнозе было уделено ситуации в Китае. При этом отмечалось, что в первой половине 2018 года китайский спрос на сталь показал значительный рост благодаря мини-стимулам на рынке недвижимости и сильной мировой экономике. Однако продолжение экономической разбалансировки и ужесточение регуляторного влияния будут определяющими моментами в снижении спроса на сталь в конце 2018 и 2019 годов.

Согласно прогнозу, потребление стали в развитых странах в 2018 году, как ожидается, возрастет на 1%, до 411,2 млн тонн, в 2019-м - на 1,2%, до 416,1 млн тонн.

Наибольший рост потребления стали, как прогнозируется, продемонстрирует Китай, который в 2018 году потребит 781 млн тонн стали, что выше показателей 2017 года на 6%. Вместе с тем, в 2019 году, как ожидается, уровень потребления стали в Китае не изменится по сравнению с 2018 годом, хотя в целом в мире потребление стали будет увеличиваться.

В ЕС в 2018 году потребление стали возрастет на 2,2%, до 166,6 млн тонн, в 2019 году - на 1,7%, до 169,4 млн тонн. Остальная Европа покажет падение спроса в текущем году на 1,6%, до 41,9 млн тонн, но в 2019 ожидается рост спроса на 1,5%, до 42,5%.

Страны СНГ в 2018 году увеличат спрос на 1,4%, до 54,8 млн тонн, в 2019-м - на 0,9%, до 55,3 млн тонн.

Страны NAFTA нарастят потребление в текущем году на 1,7%, до 143,2 млн тонн, в 2019-м - на 1%, до 144,7 млн тонн. Центральная и Южная Америки продемонстрируют рост на 3,4% в текущем году, и на 4,3% в следующем, до 43,2 млн тонн и 45,1 млн тонн соответственно.

Африка нарастит спрос на 3,1%, до 36 млн тонн в текущем году, и на 3,7%, до 37,3 млн тонн в 2019 году, Ближний (Средний) Восток увеличит потребление на 2,1% и на 1,2%, до 54,5 млн тонн и 55,1 млн тонн соответственно.

Страны Азии и Океании в 2018 году увеличат спрос на 5%, до 1 млрд 117,8 млн тонн, в 2019-м - на 1,3%, до 1 млрд 131,9 млн тонн.

World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 160 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире.

гс

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