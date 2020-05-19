Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 18:01

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Нефть WTI продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, в то время как котировки Brent слабо меняются.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 МСК остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $34,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,7 (2,2%) - до $32,52 за баррель.

Срок действия июньских контрактов на WTI истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые июльские фьючерсы на WTI дорожают на $0,35 (1,11%) - до $32 за баррель.

Накануне и утром во вторник нефтяные цены росли на новостях об успехах первого этапа испытания вакцины против коронавируса на людях.

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник объявила, что начальный этап испытания вакцины против коронавируса нового типа на людях дал положительные результаты.

"Позитивные новости о разработке вакцины против COVID-19 улучшили настроения и на товарных рынках", - отмечает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

Помимо этого, он подчеркивает, что "внимание рынка нефти полностью приковано к материализующимся сокращениям предложения и признакам более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса".

"В следующие несколько недель поддержка роста цен должна продолжить усиливаться, после чего в ближайшие месяцы ожидается снижение избытка предложения на рынке. Мы придерживаемся конструктивной позиции по рынку нефти и занимаем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах", - добавил Рюкер.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на осведомленные источники, спрос на нефть в Китае практически вернулся к уровням, отмечавшимся до того, как власти страны ввели общенациональные карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Китай является вторым по величине в мире потребителем нефти, уступая только США, и быстрое восстановление спроса в этой стране находит отражение в ценах на нефть.

Служба энергетической информации

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