Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 8:15

Токио. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом североамериканская марка WTI может завершить неделю максимальным подъемом с июля на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров и данных о сокращении запасов топлива в Штатах.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,02 (0,03%) - до $60,97 за баррель. На торгах в четверг цена повысилась на $0,25 (0,41%), до $60,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,02 (0,04%) - до $56,32 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,04 (0,07%) и составляла на закрытие $56,30 за баррель.

С начала недели цена WTI увеличилась на 2,4%, Brent подорожала на 1%.

Как стало известно накануне из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей, а Американский институт нефти (API) в среду сообщил о повышении резервов на 401 тыс. баррелей.

По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

Другим позитивным фактором для мировых фондовых рынков на уходящей неделе стала новость о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. Представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для нового раунда переговоров в Вашингтоне. Отмечается, что КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

Служба энергетической информации

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