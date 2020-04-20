Нью-Йорк. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Майские фьючерсы на нефть WTI упали более чем на 50% в понедельник, достигнув минимальной отметки более чем за 30 лет на фоне опасений по поводу переполнения американских нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса.

Стоимость фьючерсов на WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 19:39 МСК снизилась на $10,34 (56,6%) - до $7,93 за баррель, что является минимумом по крайней мере с 1986 года. В случае сохранения такой динамики однодневное падение WTI станет максимальным за всю историю наблюдений.

Майские фьючерсы WTI истекают во вторник вечером. В то же время следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется по цене около $22,72 за баррель.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени подешевели до $26,72 за баррель, что на $1,36 (4,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent в ходе торгов опускалась до $25,99 за баррель, минимальной отметки со 2 апреля 2020 года.

Инвесторы беспокоятся, что мощности для хранения нефти в США, особенно в Кушинге, штат Оклахома, вскоре будут исчерпаны, отмечает Trading Economics. Кроме того, мировой спрос на нефть, по оценкам, упал на 30% на фоне ограничительных мер, принятых в связи со вспышкой коронавируса.

Число действующих нефтяных буровых установок в США за прошлую неделю сократилось на 66 и составило 438, что является минимальным показателем с октября 2016 года, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. На ту же дату прошлого года в стране работало 825 буровых.

Всего за последние пять недели количество установок упало на 245, поскольку распространение коронавируса COVID-19 и вводимые ограничительные меры снижают спрос на нефть. Кроме того, сильное падение нефтяных котировок заставляет производителей останавливать свою деятельность или существенно сокращать активность.

Служба энергетической информации

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