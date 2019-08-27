Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 19:16

Нью-Йорк. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Нефть эталонной марки WTI замедлила рост, тогда как Brent перешла к снижению во вторник на опасениях ухудшения отношений между США и Ираном.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 мск подешевели на $0,05 (0,09%) - до $58,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,24 (0,45%), до $53,88 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки достигали $54,57 за баррель.

Ранее у участников рынка появилась надежда на потепление в отношениях между США и Ираном после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

Он также допустил встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

Тем временем Рухани в ответ заявил, что если США не сделают первый шаг, отменив все санкции в отношении Ирана, то ситуация в отношениях между странами не изменится.

"Вы (США - ИФ) должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против иранского народа, - заявил Рухани в эфире телерадиовещательной компании Ирана. - Ключ к изменению ситуации лежит в руках Вашингтона".

Тем временем в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 Трамп сообщил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

Также внимание рынка направлено на данные о запасах нефти в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,94 млн баррелей.

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