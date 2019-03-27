Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:37

Шанхай. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. отчитался об убытке в размере чуть более $1 млрд в 2018 году из-за штрафа, наложенного властями США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее убыток в прошлом году составил 6,98 млрд юаней ($1,04 млрд).

Выручка сократилась на 21%, до 85,51 млрд юаней.

ZTE была оштрафована властями США на $1,4 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи. В качестве наказания министерство торговли США ввело семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний, что, по сути, означало для нее прекращение бизнеса.

После этого компания провела переговоры с правительством США и согласилась выполнить ряд условий в обмен на смягчение санкций. В частности, ZTE провела масштабные изменения в руководстве, включая назначение нового главного исполнительного директора.

В первом квартале 2019 года компания ожидает получить чистую прибыль в размере от 800 млн до 1,2 млрд юаней.

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, она выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!