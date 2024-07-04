ЦЕРН не разрывает всех связей с Россией
Агрессия России против Украины привела к разрушению огромного количества научных связей. Это видно и на примере научного центра ЦЕРН в Женеве, специализирующего на физике элементарных частиц и высоких энергий. Контракт между Центром и Беларусью истек уже в конце июня. Сотрудничество с Россией закончится в конце ноября 2024 года.
Это затронет судьбу более четырех сотен ученых. Уже сейчас они могут принимать участие в работе ЦЕРН лишь в ограниченном масштабе.
Подробнее можно об этом узнать в нашем материале ниже по ссылке.
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Правильно ли было исключать Россию из ЦЕРН?
Принятое в декабре прошлого 2023 года решение об окончательном исключении России и Беларуси было политически мотивированны решением — и в определенной степени весьма спорным. Оно было принято Советом CERN, в котором каждая страна-участница представлена двумя делегатами. Однако в конце июня 2024 года этот же орган принял решение о… расширении своего сотрудничества с расположенным в Дубне Объединенным Институтом ядерных исследований (ОИЯИ).
Чем обусловлено такое исключение? Пресс-секретарь CERN Арно Марсолье (Arnaud Marsollier) говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что данный институт организован по аналогии с CERN, мол, это НИИ, в работе которого принимают участие несколько стран Центральной Азии, Кавказского региона, а также Северная Корея. Однако при этом данный институт — это проект, в котором полностью доминирует Россия. На это указывает руководитель украинской делегации в ЦЕРН Борис Гринёв (Гриньов Борис Вікторович).
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CERN не будет продлевать научные контакты с Россией и Беларусью
Кроме того, исследования там ведутся не только в мирных целях, по крайней мере некоторые из исследований в Дубне имеют так называемое двойное назначение, то есть могут использоваться и в военных целях. Украинский делегат ссылается при этом на визит президента России Владимира Путина в этот институт, который состоялся в середине июня 2024 года. Особым моментом этого визита стало и присутствие заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Согласно пресс-релизу Института в Дубне, темой визита стало обсуждения хода разработок технологий, имеющих ключевое значение для России. В. Путин назвал исследовательский центр в Дубне ярким примером того, как совместными усилиями науки и промышленности в стране решаются вопросы, имеющие решающее значение для обеспечения безопасности. Какие именно «ключевые технологии» имеются в виду? Это остается тайной, а сам Институт в Дубне запросы не комментирует.
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Со своей стороны Арно Марсолье отметил, что в ЦЕРН проводятся только мирные исследования, это касается и всех международных коллабораций. После начала войны России против Украины CERN уже в значительной степени ограничил свои отношения с дубнинским институтом, однако большинства в две трети голосов членов Совета ЦЕРН, необходимого для прекращения сотрудничества с ОИЯИ, на заседании в конце июня достигнуто не было по причине того, что многие страны предпочли воздержаться.
Как утверждает телеканал SRF, единственной страной, которая однозначно высказалась против прекращения сотрудничества с Дубной, стала Венгрия — которая всегда критиковала санкционную политику Запада. Ласло Ленгиел (László Lengyel) представляет Венгрию в Совете ЦЕРН. По его словам, это решение не было политическим, это был просто вопрос продолжения хорошо функционирующего научного сотрудничества. Несмотря на войну, ЦЕРН вовсе не сжёг все мосты между собой и Россией, сотрудничество с ОИЯИ продолжается, хотя и на «медленном огне».
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