Швейцария рискует остаться за пределами «ЦЕРНа для ИИ»

Европейский союз объявил о планах многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Keystone

Европейский союз объявил о планах многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Он намерен создать международную исследовательскую платформу, которую уже называют «ЦЕРНом для ИИ». Участие в этом амбициозном проекте Швейцарии, государства вне ЕС, может оказаться под вопросом.

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Европейский союз объявил о планах многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Он намерен создать международную исследовательскую платформу, которую уже называют «ЦЕРНом для ИИ». Участие в этом амбициозном проекте Швейцарии, государства вне ЕС, может оказаться под вопросом. Парадокс: оригинальный Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) находится именно в Швейцарии, а точнее в Женеве.

«Я слышала, что Европа якобы опоздала в гонке, поскольку Соединённые Штаты и Китай уже вырвались вперёд. Я с этим не согласна, потому что гонка искусственного интеллекта ещё далека от завершения. Мы хотим повторить успех ЦЕРНа в Женеве», — заявилаВнешняя ссылка председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая на закрытии Парижского саммита по ИИ, организованного президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках этого стратегического курса Европейский союз выделяет 200 миллиардов евро на развитие цифровой инфраструктуры.

Средства направят, прежде всего, на строительство передовых центров обработки данных — с тем, чтобы придать новый импульс развитию ИИ и укрепить технологический суверенитет Европы. Концепция ясна: создать в сфере искусственного интеллекта институциональную модель, сравнимую с Женевским ЦЕРНом — то есть научную платформу международного уровня, открытую для сотрудничества и сосредоточенную на фундаментальных технологиях будущего.

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ЦЕРН в Женеве — Европейская организация по ядерным исследованиям — остаётся одним из самых известных и авторитетных научных центров в мире. Именно здесь были сделаны такие прорывные открытия, как обнаружение бозона Хиггса и изобретение Всемирной паутины.

Основанный в 1954 году — задолго до появления Европейского союза — ЦЕРН был намеренно размещён на территории Швейцарии: тем самым подчеркивался его вне и наднациональный характер, а также обеспечивалась институциональная нейтральность научного пространства. Сегодня ЦЕРН остаётся ведущим международным центром в области физики высоких энергий. На его базе реализуются масштабные научные проекты, включая работу самого мощного в мире ускорителя частиц — Большого адронного коллайдера (БАК).

Конкурентоспособный научный и инженерный кадровый резерв

Новый проект под условным названием «ЦЕРН для искусственного интеллекта» мог бы играть такую же роль в сфере ИИ: стать ориентиром для международных научных исследований, задать стандарты в области машинного обучения, робототехники и этического регулирования цифровых технологий.

Однако, в отличие от Женевского ЦЕРНа, Швейцария рискует оказаться вне пределов этого нового европейского начинания. «Данная инициатива адресована прежде всего странам Европейского союза», — сообщила представительница Европейской комиссии в ответ на наш запрос, уточнив, что ссылка на ЦЕРН носит скорее символический характер и не подразумевает участия в этом проекте Швейцарии как государства, на территории которого расположен оригинальный ЦЕРН.

ЦЕРН в Женеве — Европейская организация по ядерным исследованиям — остаётся одним из самых известных и авторитетных научных центров в мире. Keystone / Christian Beutler

Такое решение стало бы ощутимым ударом по стране, которая в последние годы активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта. Швейцария уже вложила несколько миллионов швейцарских франков в национальные инициативы, направленные на ускорение исследований в области ИИ, и располагает суперкомпьютером Alps, входящим в число семи самых мощных вычислительных систем мира.

Кроме того, Швейцария может похвастаться двумя всемирно признанными техническими вузами — Высшей технической школой Цюриха (ETH Zürich) и Лозаннской федеральной политехнической школой (EPFL). Именно на этой научной и образовательной базе формируется конкурентоспособный инженерный и исследовательский кадровый резерв, который привлекает в страну ведущие международные компании в сфере высоких технологий — от Google и Microsoft до OpenAI.

Швейцария — лидер, но её участие в европейских проектах под вопросом

«Швейцария, наряду с Великобританией, входит в число европейских стран, находящихся на переднем крае исследований в области искусственного интеллекта», — подчёркивает Андреа Риццоли (Andrea Rizzoli), директор Института исследований искусственного интеллекта имени Далле Молле в Лугано (Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale / IDSIA). Однако, по его мнению, одного только научного и технологического потенциала будет недостаточно для того, чтобы обеспечить Швейцарии полноценное участие в формирующейся европейской инициативе в области ИИ.

Ключевым фактором станет политический контекст — в частности, способность Берна выстроить устойчивые отношения с Европейским союзом. После того как Швейцария в 2021 году вышла из консультаций по институциональному рамочному соглашению с ЕС, в её отношениях с Брюсселем наступил период охлаждения. Однако в начале 2024 года стороны заявили о возобновлении диалога. Ожидается, что новый пакет двусторонних соглашений, так называемый «Третий пакет билатеральных соглашений», будет представлен уже весной 2025 года.

Системы на основе искусственного интеллекта (ИИ) требуют огромных вычислительных мощностей и обширного научно-практического опыта. Beata Zawrzel / Nurphoto

С января 2024 года швейцарские вузы вновь получили доступ к ключевым европейским исследовательским программам, включая Horizon Europe. Этот шаг стал важным знаком сближения между Берном и Брюсселем. Однако, как предупреждает Андреа Риццоли, если соглашение не будет достигнуто, перспектива участия Швейцарии в стратегических проектах по искусственному интеллекту вновь окажется под угрозой. Эксперт также указывает на геополитические риски. Европейский союз уже ограничивает участие стран, не входящих в его состав, в инициативах, затрагивающих стратегически чувствительные сферы — такие как кибербезопасность.

«Это был бы наихудший сценарий», — подчёркивает Андреа Риццоли. Дополнительным ограничением может стать и внутренняя политическая инерция. Несмотря на то, что искусственный интеллект входит в число швейцарских национальных приоритетов, официальный диалог между Берном и Брюсселем по вопросу участия Швейцарии в проекте «ЦЕРН для ИИ» пока не начат. «На данный момент не ведётся никаких конкретных обсуждений относительно участия Швейцарии или возможности размещения соответствующих объектов на её территории».

Это подтвердили нам по электронной почте в пресс-службе Федерального департамента окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK), возглавляет который Альберт Рёшти (Albert Rösti). Во время недавнего саммита по искусственному интеллекту в Париже Альберт Рёшти выразил готовность принять в Швейцарии следующую встречу европейских партнёров, работающих над развитием технологий ИИ. Однако пока этим его заявления в поддержку более активного участия Швейцарии в общеевропейских инициативах и ограничились. Тем не менее его ведомство подчеркнуло, что «в целом открыто для такого сотрудничества».

Эксперты: Швейцария должна играть активную роль в формирующемся «ЦЕРНе для ИИ»

По мнению Рикардо Чаварриаги (Ricardo Chavarriaga), возглавляющего швейцарское отделение неправительственной организации CAIRNE, выступающей за создание общеевропейской сети центров передового опыта в области искусственного интеллекта, Швейцария должна проявлять большую активность, если только она реально намерена претендовать на ключевую роль в глобальной архитектуре ИИ. «Она очень многое выиграет от двустороннего сотрудничества с ЕС в области привлечения талантов, инвестиций и инноваций», — утверждает эксперт.

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Сотрудничество с ЕС, по его словам, позволило бы Швейцарии не только укрепить собственные позиции в этой сфере, но и получить доступ к куда более крупному рынку, к системе европейских центров обработки данных и к стратегическим ресурсам, в частности, к полупроводниковым технологиям. Взамен Конфедерация могла бы предложить ЕС свою развитую исследовательскую экосистему, сеть малых и средних инновационных компаний и технологическую инфраструктуру, уже являющуюся основой швейцарской экономики. Такая модель, по мнению Рикардо Чаварриаги, органично вписалась бы в европейскую стратегию в области искусственного интеллекта, ориентированную на более тесную корреляцию потенциалов и ресурсов, находящихся в распоряжении государственных структур и частного сектора, включая малые компании.

Более того, она позволила бы Европе выделиться на фоне таких технологических гигантов, как США, где, как подчёркивает эксперт, в ИИ доминируют корпорации категории Big Tech. В Брюсселе между тем эксперты и аналитические центры, близкие к структурам ЕС, сходятся в одном: успех крупномасштабной инициативы в области ИИ будет зависеть от способности привлечь к участию в том числе и страны, не входящие в состав Европейского союза. «Чем больше стран будет вовлечено (в этот проект), тем выше его шансы на успех», — убежден Макс Реддел (Max Reddel) из независимого аналитического центра Center for Future Generations.

Будучи государством, принимающим у себя структуры Женевы Международной, Швейцария несет особую ответственность за надлежащее функционирование системы глобального управления. На фото: Globe of Science and Innovation на территории ЦЕРН, Женева, Швейцария. Olrat / Alamy Stock Photo

Эта структура давно выступает за создание европейского «ЦЕРНа для ИИ» в качестве инструмента выработки международных стандартов надёжности, прозрачности и управляемости искусственного интеллекта. По мнению Макса Реддела, именно Европа сегодня располагает уникальной возможностью стать мировым лидером в этическом развитии ИИ — направлении, которому, в отличие от США и Китая, уделяется особое внимание именно в европейской политике. Однако для реализации этого потенциала ЕС должен, по словам эксперта, преодолеть внутренние ограничения и отказаться от политики изоляции.

В отличие от ЦЕРН в Женеве, ориентированного на фундаментальные исследования, новая инициатива в сфере ИИ будет охватывать также прикладные технологии, инновационные решения и производственные цепочки — направления, в которых Европе, включая и Швейцарию, ещё предстоит заметно упрочить свои позиции. И именно по этой причине сама структура проекта с самого начала не предполагала наличия единой штаб-квартиры. Вместо этого предусматривается создание распределённой сети стратегических хабов с участием правительств и частных партнёров. Макс Реддел подчёркивает, что местоположение этих хабов пока не определено.

«В принципе, научные исследования могут вестись где угодно», — говорит он. Европейский союз уже признаёт научный потенциал Швейцарии, что подтверждается, в частности, возобновлением её участия в программе Horizon Europe. Тем не менее, как опять подчёркивает Андреа Риццоли, окончательная роль Швейцарии в инициативе будет формироваться не научными заслугами, а политическим контекстом. «Присоединение Конфедерации к этому проекту зависит исключительно от политического фактора, — говорит Андреа Риццоли. — Если у науки нет границ, то у политики их предостаточно».

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