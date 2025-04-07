Когда машины управляют карьерой: как ИИ меняет рынок труда

Когда машины управляют карьерой: как ИИ меняет рынок труда? Keystone

Забудем старое понятие «отдел кадров», да и современное «департамент человеческих ресурсов» тоже уже, как видно, устаревает на глазах. Когда карьерное развитие работников и найм кадров все больше перекладываются на плече алгоритмов подбора персонала на основе искусственного интеллекта, то, очевидно, что качественно меняются не только рынок труда или стратегии поиска работы, но и функционал традиционных специалистов в области HR.

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Компании, кадровые агентства и сами соискатели уже давно и активно экспериментируют с этой технологией. У каждого свои цели и мотивы, но все они хотят, разумеется, за счет новых технологий обеспечить себе конкурентное преимущество. Сегодня алгоритмы уже вполне способны составлять описания вакансий, фильтровать поступающие заявки, искать подходящего кандидата или подходящую претендентку, разрабатывать программы обучения, выявляя пробелы в навыках сотрудников.

С другой стороны, искусственный интеллект (ИИ) помогает соискателям в создании резюме и сопроводительных писем, подсказывают кандидатам «правильные ответы» во время удаленных собеседований с рекрутерами. Тем не менее в какой-то момент использование ИИ в сфере подбора и расстановки кадров становится скорее помехой, чем инструментом помощи. В этом тоже есть своя логика: в основе любых рабочих отношений были и до сих пор остаются люди, которым важно выстраивать живые связи, используя при принятии решений собственные опыт и интуицию.

Как сообщает Financial Times, даже такой технологический гигант, как компания Anthropic, специализирующаяся на ИИ, попросила недавно кандидатов на работу ограничивать использование технологий искусственного интеллекта при трудоустройстве. Фирма Anthropic — это американская компания, основанная в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и специализирующаяся на разработке безопасных и управляемых ИИ-систем. Основной продукт — семейство языковых моделей Claude, конкурирующее с решениями OpenAI и Google.

Совет по науке Швейцарии займется искусственным интеллектом. А также совершенствованием работы Высших школ прикладных наук и ролью научно-исследовательских библиотек. Keystone-SDA

Лиана Мельченко (Liana Melchenko) является членом правления фонда ISACA, созданного в 2020 году и зарегистрированного в США со штаб-квартирой в г. Шаумбург, штат Иллинойс. Его миссия, по его собственным данным, заключается в предоставлении представителям недостаточно репрезентированных групп «возможностей войти в ИТ-сферу и достичь руководящих позиций». По словам Лианы Мельченко, машины не решат проблемы нехватки рабочей силы и отсутствия нужных навыков. «Работодатели начинают это понимать и уделяют теперь больше внимания творческому мышлению кандидатов, их способности решать сложные задачи, учиться новому и использовать в работе потенциал эмоционального интеллекта. Самые ценные качества соискателя — это как раз всё то, что делает его человеком».

Радикальные перемены на рынке труда

Искусственный интеллект также выявил и поставил «неудобные» вопросы относительно конфиденциальности личных данных и способности машин учитывать человеческое достоинство и эмоциональные аспекты личностного взаимодействия. Известны случаи, когда алгоритмы воспроизводили паттерны дискриминации: таков был инструмент для подбора персонала, который Amazon отключила в 2018 году после того, как стало ясно, что он предвзят по отношению к женщинам. Использование ИИ с целью анализа эмоций, зафиксированных на видеозаписях, также вызвало опасения по поводу чрезмерного вторжения технологий в личную сферу..

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Политики по всему миру, включая Швейцарию, обсуждают сейчас способы контроля за характером и форматами влияния ИИ на процессы найма и управления персоналом. «ИИ радикально меняет рынок труда. Необходимо более жесткое регулирование, чтобы защитить права работников и гарантировать им участие в принятии решений при внедрении таких технологий», — заявил Даниэль Хюгли (Daniel Hügli), член правления швейцарского профсоюза Syndicom. В феврале 2025 года Syndicom призвал правительство Швейцарии реализовать в стране нормы Европейского союза, регулирующие использование ИИ на рабочем месте (Швейцария, напомним, в ЕС не входит).

Эти нормы учитывают защиту персональных данных, полное раскрытие информации о применении ИИ в ходе процедуры найма, а также запрет на системы, анализирующие эмоции людей. Швейцария, тем не менее, движется в этой области своим путем и весьма размеренным шагом. Страна подписала Рамочную Конвенцию Совета Европы об ИИВнешняя ссылка, обеспечивающую защиту прав человека, однако потребуется еще не менее двух лет, чтобы адаптировать национальное законодательство под эти нормы. В докладе курирующего швейцарского министерства, опубликованном в феврале, отмечается, что любая швейцарская компания или организация, работающая на территории Европейского союза, автоматически подпадет под строгие требования Закона об ИИ, который вступил в силу в 2024 году.

В самом ли деле искусственный интеллект стал частью культурного и научного мейнстрима, в самом ли деле у нас наступила новая эра, когда технологии уже в теории способны превзойти человеческие возможности, в самом ли деле ИИ ставит под вопрос демократию, и в самом ли деле миллионы людей могут остаться без работы? Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

Напомним, что так называемый AI Act — это первый в мире комплексный нормативный акт, регулирующий использование искусственного интеллекта. Он классифицирует ИИ-системы по уровням риска, запрещает опасные технологии (например, массовое распознавание лиц), устанавливает строгие требования к высокорисковым системам (в здравоохранении, найме, правоохранительных органах), требует раскрытия информации о применении ИИ и возлагает ответственность за безопасность технологий на разработчиков и операторов. Но пока в Швейцарии отделы кадров крупнейших компаний очень медленно внедряют инструменты на основе ИИ.

Ставка на человеческий фактор

Опрос, проведенный SWI swissinfo.ch среди швейцарских компаний, включая сеть супермаркетов Migros, фармацевтическую фирму Novartis, государственную телекоммуникационную компанию Swisscom и производителя продуктов питания Nestlé, показал, что бизнес пока придерживаются постепенного и осторожного подхода к внедрению ИИ. Например, крупнейший швейцарский ритейлер Migros разработал чат-бот в WhatsApp, чтобы выпускники школ могли получать информацию об ученических рабочих вакансиях. Но в процессе отбора кандидатов, подчеркивают в Migros, этот инструмент не участвует. «Наша философия подбора персонала по-прежнему делает акцент на человеческий фактор», — заявил представитель Nestlé. «Если в систему подбора внедряются элементы ИИ, то мы строго контролируем их на соответствие стандартам».

Тем не менее все это вовсе не значит, что бизнес-компании предпочтут упустить из виду возможности повышения эффективности своей работы при помощи ответственного использования ИИ. Например, швейцарская компания Adecco, специализирующаяся на подборе персонала, недавно активизировала использование программного обеспечения на базе ИИ от американской компании Bullhorn. Такие алгоритмы анализируют большие массивы данных, выявляя закономерности, которые могут ускользнуть от человека, и предлагают оптимальные решения в двустороннем взаимодействии с пользователями. Компании и работники должны использовать преимущества, которые дают хорошо обученные алгоритмы.

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Таково мнение Гизлен Куврер (Ghislaine Couvreur), до мая 2022 года занимавшей должность генерального директора ныне несуществующей швейцарской платформы Vima Link, специализировавшейся на оценке личностных качеств и «мягких навыков» (soft skills). Речь идет в данном случае о личных качествах, межличностных и профессиональных компетенциях, которые определяют, насколько эффективно человек взаимодействует с окружающими и адаптируется к рабочей среде. Однако из-за острых управленческих проблем компания так и не смогла выйти на стабильный уровень и в 2023 году была ликвидирована.

Гизлен Куврер признает, что дополнительные сложности для платформы создала необходимость полного соответствия требованиям ЕС, включая вышеупомянутый Закон об ИИ. Но она по-прежнему уверена, что такая технология может принести значимые результаты, если только она будет тщательно разработана и если будет обеспечен достаточный уровень контроля, включая механизмы сдержек и противовесов, такие как совет по этике, созданный Vima Link для минимизации рисков и выработки рекомендаций.

«Эта техника способна действительно помочь сотрудникам и руководителям компаний глубже понять, как они работают и как их воспринимают другие, при этом максимально устранив любую предвзятость. Системы искусственного интеллекта эффективны только тогда, когда они служат людям и улучшают их опыт», — отметила она в интервью порталу SWI swissinfo.ch. Однако убедить работников в объективности таких технологий — еще одна сложная задача, стоящая сейчас перед разработчиками программ и приложений на основе ИИ.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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