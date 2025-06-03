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Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

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Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Я пишу о стремительно развивающихся технологиях искусственного интеллекта и их потенциальном влиянии на жизнь общества. Родом из Англии, я некоторое время работал на BBC в Лондоне, а затем переехал в Швейцарию и стал сотрудником SWI swissinfo.ch.

Искусственный интеллект (ИИ) буквально ворвался в нашу повседневную жизнь, теперь он с нами везде, начиная от голосовых помощников и перевода текстов до написания компьютерного кода или генерирования изображений и музыки.

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Но что именно скрывается за такими терминами, как «машинное обучение» или «обработка естественного языка»? В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

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