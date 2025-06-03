Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

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Искусственный интеллект (ИИ) буквально ворвался в нашу повседневную жизнь, теперь он с нами везде, начиная от голосовых помощников и перевода текстов до написания компьютерного кода или генерирования изображений и музыки.

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Но что именно скрывается за такими терминами, как «машинное обучение» или «обработка естественного языка»? В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

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Показать больше Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта Этот контент был опубликован на Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, всё активнее проникают в повседневную работу журналистов. Как это влияет на нашу работу? Читать далее Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта

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