Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Наука и техника

Швейцария и Всемирный день ледников

Ледники по всему миру — от Альп до горных массивов Новой Зеландии — стремительно уменьшаются. Швейцария активно занимается мониторингом глетчеров и изучением их состояния.

Этот контент был опубликован на
1 минута

Я освещаю вопросы изменения климата и энергетики в репортажах, статьях, интервью и углублённых исследованиях. Меня интересует влияние глобального потепления на повседневную жизнь и способы избавить планету от вредных выбросов. Увлечённый путешествиями и открытиями, я изучал биологию и другие естественные науки. Более 20 лет работаю журналистом в SWI swissinfo.ch.

Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику. Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.

Первый Всемирный день ледниковВнешняя ссылка, учреждённый ООН и отмечаемый 21 марта, напоминает о критической роли ледников в качестве резервуаров пресной воды и об их значении для экосистем и общества.

Показать больше
Измерения на Леднике Перс (Persgletscher): проект на базе Швейцарской системы мониторинга состояния ледников GLAMOS — одной из старейших в мире. С Персией ледник не имеет ничего общего: pers на ретороманском означает «потерянный».

Показать больше

Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников

Этот контент был опубликован на Впервые отмечаемый 21 марта 2025 года Всемирный день ледников призван привлечь внимание к роли глетчеров, этих уникальных природных резервуаров пресной воды.

Читать далее Швейцария обладает уникальным опытом мониторинга состояния ледников

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
45 Отметки «мне нравится»
41 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
137 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Неустойчивые склоны, селевые потоки и камнепады — постепенное истончение в результате таяния слоя вечной мерзлоты может стать источником серьезных проблем для горных регионов планеты, включая швейцарские Альпы.

Показать больше

Как противодействовать таянию вечной мерзлоты? 

Этот контент был опубликован на Ученые из Швейцарии активно участвуют в исследовательских проектах с целью изучения этой проблемы и поиска возможных её решений.

Читать далее Как противодействовать таянию вечной мерзлоты? 
Person sitting above the Aletsch glacier in Switzerland

Показать больше

«Грустно прощаться с умирающим ледником»

Этот контент был опубликован на Ледники Швейцарии тают быстрее, чем когда-либо прежде в истории, потеряв за последние два года 10% своего объема.

Читать далее «Грустно прощаться с умирающим ледником»
За время с 1850 года по настоящий момент Ронский ледник (glacier du Rhône / Rhonegletscher) в Швейцарских Альпах потерял около 60% своего изначального объема. SWI swissinfo.ch / Luigi Jorio

Показать больше

Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  

Этот контент был опубликован на Глобальное потепление приводит к таянию глетчеров, однако взамен ученые могут получить новые способы лечения болезней и утилизации пластика.

Читать далее Как тающие ледники помогут лечить болезни и утилизировать пластик  

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR