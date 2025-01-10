Армия Швейцарии будет выдавать парадную форму в виде исключения

Военнослужащие в Швейцарии будут получать парадную форму, только если она будет необходима им в представительских целях. Это касается, например, музыкантов военных оркестров. Keystone-SDA

В будущем военнослужащие Вооруженных сил Швейцарии будут получать право надеть парадную форму только в том случае, если так называемая форма одежды Tenü A будет необходима им в представительских целях. Это касается, например, музыкантов военных оркестров. Такая мера позволит армии сэкономить к 2035 году до 55 млн франков.

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Освободившиеся средства армия намерена направить на расширение своего «оборонного потенциала». Об этом во вторник, 7 января 2025 года, объявило Министерство обороны Швейцарии (VBS). На починку и закупку стандартных наборов униформы (рабочая и парадная форма одежды) ВС Швейцарии ежегодно тратят до 5,2 млн франков.

Планово-стратегический отдел МО (Gruppe Verteidigung / Le Groupement Défense), важнейшее звено во всей системе обороны страны, также намерен к 2030 году сэкономить в сфере персонала до трех процентов своих расходов (максимально 210 миллионов франков) за счет сокращения числа должностей.

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Это означает, как указал представитель ВС Швейцарии Штефан Хофер (Stefan Hofer), что получат новых сотрудников не все должности, освобождающиеся в результате выхода на пенсию замещающих их лиц, но никаких прямых увольнений не планируется. Чуть менее месяца назад в целях экономии средств было принято решение вдвое сократить количество разного рода демонстрационных мероприятий, проводимых ВВС.

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