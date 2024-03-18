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Национальная политика

Беат Янс назван самым популярным швейцарским министром

Министр юстиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии): итоги опроса.
Министр юстиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии): итоги опроса. KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс — самый популярный министр Федерального совета (правительства Швейцарии). Он пока самый «молодой» министр кабмина, в состав правительства его избрал парламент только в декабре 2023 года вместо ушедшего в отставку министра внутренних дел Алена Берсе.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Самым популярным членом швейцарского правительства он стал по итогам опроса, проведенного издательским холдингом Tamedia и бесплатной газетой 20 Minuten. Итоги опроса были опубликованы в воскресенье 10 марта 2024 года, респондентов просили выставить членам Федерального совета оценки от 1 (минимум) до 6 (максимум).

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правительство

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Социалист (SP) Беат Янс получил в итоге 4,38 балла, Альберт Рёшти, министр транспорта, энергетики и коммуникаций (представляет правую Швейцарскую народную партию SVP), занял второе место с результатом в 4,00 балла, опередив министра финансов Карин Келлер-Суттер (3,98, FDP) и министра экономики Ги Пармелена (3,77, SVP). Альберт Рёшти был единственным кроме Беата Янса министром, получившим оценку на уровне «удовлетворительно». Пять других министров федерального правительства получили неудовлетворительные оценки.

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Министр обороны Виола Амхерд (партия «Центра», Die Mitte) заметно сдала позиции, особенно по сравнению с 2023 годом, когда ее рейтинг составлял 4,22 балла. Сегодня она получила только 3,65. Министр иностранных дел Иньяцио Кассис от партии «Либералов» (3,64 бала) и министр внутренних дел Элизабет Бом-Шнайдер (социал-демократы, 3,16), заняли, как и в прошлогоднем опросе, последние строчки рейтинга.

Опрос общественного мнения проводился Tamedia и 20 Minuten в сотрудничестве с НИИ изучения общественного мнения Leewas в период с 29 февраля по 3 марта 2024 года. В опросе приняли участие 30 384 человека из всех регионов Швейцарии, ответы респондентов были оценены с учетом и на основе демографических, географических и политических переменных, с тем чтобы, экстраполировав, получить репрезентативные результаты. Статистическая погрешность составляет 1,6 процентных пункта.

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Bundesratsfoto 2022

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Viola Amherd, Swiss defence minister

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Кто в Швейцарии самый популярный министр?

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Beat Jans betritt den Nationalratssaal als Bundesrat

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Это были не просто выборы министров швейцарского правительства

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выборы

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR