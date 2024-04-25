Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Национальная политика

В аптеках Берна разрешено продавать каннабис — но не всем

Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании
Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В рамках общественно-политического исследования, проводимого в Берне, несколько сотен человек получили право приобретать продукцию на основе каннабиса (марихуаны). Покупки можно будет совершать только в пяти специально отобранных аптеках.  

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании, а также для углублённого анализа медицинских и социальных последствий потребления и продажи марихуаны. Помимо Берна в проекте, реализуемом под эгидой Бернского университета, принимают участие города Биль/Бьен и Люцерн. Ожидается, что в общей сложности в проекте будут задействованы около 1 000 человек.

В Берне, как было объявлено на прошлой неделе, для участия в проекте зарегистрировалось более 900 человек. Им будет разрешено приобретать продукцию на основе каннабиса, произведенную специально для исследования, в специально отведенных аптеках в течение максимум 24 месяцев. Подобные проекты также реализуются в городах Базель, Цюрих и Женева. Как говорит руководитель проекта Рето Ауэр (Reto Auer), речь не идет о пропаганде «травы», поэтому все продукты на ее основе будут иметь нейтральную упаковку.

Показать больше
Eine Frau füllt Cannabis ab

Показать больше

«Через три года в швейцарских аптеках будут продавать каннабис»

Этот контент был опубликован на Каковы перспективы легализации в Швейцарии медицинского каннабиса? Мы поговорили с ведущим швейцарским экспертом в этой области.

Читать далее «Через три года в швейцарских аптеках будут продавать каннабис»

Стоимость будет чуть выше средней цены марихуаны на нелегальном рынке. Пользователей каннабиса проконсультируют специально обученные сотрудники аптек. Для самих аптек продажа каннабиса будет не новой формой бизнеса. Что мотивирует аптеки участвовать в проекте, так это перспектива помочь властям и ученым разработать стратегию употребления марихуаны в режиме низкой степени риска. В других городах, таких как Базель, Цюрих и Лозанна, подобные проекты уже реализуются.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Особенностью же Берна станет особенно широкий выбор продуктов из каннабиса и тот факт, что они продаются в аптеках. Власти города считают, что аптеки будут придавать проекту дополнительную степень доверительности и социальной нормы. Проект будет пропагандировать нерисковые формы потребления каннабиса, он будет также вкладом в декриминализацию «травы».

Показать больше
Photo of a person with a small bag of cocaine in their hands

Показать больше

В Берне хотели бы протестировать легальные продажи кокаина

Этот контент был опубликован на Берн намерен добиваться проведения научного экспериментального исследования вопроса целесообразности контролируемых продаж кокаина.

Читать далее В Берне хотели бы протестировать легальные продажи кокаина

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Cannabis main picture

Показать больше

Трава у дома: как Базель тестирует легальную продажу марихуаны

Этот контент был опубликован на Портал SWI swissinfo.ch посетил Базель, швейцарский город, где в некоторых спец-аптеках уже можно легально купить себе «травки».

Читать далее Трава у дома: как Базель тестирует легальную продажу марихуаны
pianta di cannabis

Показать больше

В Швейцарии тестируют контролируемую продажу каннабиса

Этот контент был опубликован на А еще в Швейцарии хотят посмотреть, что будет, если сделать употребление кокаина обычным делом, сродни сигарете утром после чашки кофе.

Читать далее В Швейцарии тестируют контролируемую продажу каннабиса
Cannabis photo

Показать больше

Лозанна протестирует рекреационное потребление марихуаны

Этот контент был опубликован на Город на Женевском озере проверит, как регулируемая легальная продажа «травки» влияет на людей и общество в целом.

Читать далее Лозанна протестирует рекреационное потребление марихуаны
Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного! Таков, если коротко, вывод, который можно сделать из очередного отчета «Швейцарского Фонда противодействия зависимостям» (Suchtpanorama).

Показать больше

Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного!

Этот контент был опубликован на Таков, если коротко, вывод, который можно сделать из очередного отчета «Швейцарского Фонда противодействия зависимостям» Suchtpanorama.

Читать далее Молодые люди ведут здоровый образ жизни? Ничего подобного!
pile of cocaine on dark blue surface

Показать больше

В Швейцарии можно будет иметь с собой «немного» кокаина

Этот контент был опубликован на Решение Федерального суда: небольшие количества нелегальных наркотиков более не подсудны: полиция в растерянности.

Читать далее В Швейцарии можно будет иметь с собой «немного» кокаина
нарко

Показать больше

Швейцария модернизирует свою политику в сфере наркомании?

Этот контент был опубликован на Швейцария намерена пересмотреть свою политику в области противодействия негативным последствиям наркомании!

Читать далее Швейцария модернизирует свою политику в сфере наркомании?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR