В аптеках Берна разрешено продавать каннабис — но не всем

Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В рамках общественно-политического исследования, проводимого в Берне, несколько сотен человек получили право приобретать продукцию на основе каннабиса (марихуаны). Покупки можно будет совершать только в пяти специально отобранных аптеках.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Selected users permitted to buy cannabis in Bern pharmacies Оригинал Читать далее Selected users permitted to buy cannabis in Bern pharmacies

Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании, а также для углублённого анализа медицинских и социальных последствий потребления и продажи марихуаны. Помимо Берна в проекте, реализуемом под эгидой Бернского университета, принимают участие города Биль/Бьен и Люцерн. Ожидается, что в общей сложности в проекте будут задействованы около 1 000 человек.

В Берне, как было объявлено на прошлой неделе, для участия в проекте зарегистрировалось более 900 человек. Им будет разрешено приобретать продукцию на основе каннабиса, произведенную специально для исследования, в специально отведенных аптеках в течение максимум 24 месяцев. Подобные проекты также реализуются в городах Базель, Цюрих и Женева. Как говорит руководитель проекта Рето Ауэр (Reto Auer), речь не идет о пропаганде «травы», поэтому все продукты на ее основе будут иметь нейтральную упаковку.

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Стоимость будет чуть выше средней цены марихуаны на нелегальном рынке. Пользователей каннабиса проконсультируют специально обученные сотрудники аптек. Для самих аптек продажа каннабиса будет не новой формой бизнеса. Что мотивирует аптеки участвовать в проекте, так это перспектива помочь властям и ученым разработать стратегию употребления марихуаны в режиме низкой степени риска. В других городах, таких как Базель, Цюрих и Лозанна, подобные проекты уже реализуются.

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Особенностью же Берна станет особенно широкий выбор продуктов из каннабиса и тот факт, что они продаются в аптеках. Власти города считают, что аптеки будут придавать проекту дополнительную степень доверительности и социальной нормы. Проект будет пропагандировать нерисковые формы потребления каннабиса, он будет также вкладом в декриминализацию «травы».

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