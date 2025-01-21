В Швейцарии все труднее находить муниципальных политиков

Деревушка Вассен — это горное поселение, известное в Швейцарии своей церковью, ставшей даже героиней культового скетча. Keystone / Urs Flueeler

Любой федерализм опирается прежде всего на муниципальный уровень. В Швейцарии, стране классического федерализма, находить муниципальных политиков становится все труднее и труднее. Маленькая зарплата, постоянное повышение степени сложности вопросов, с которыми муниципальным политикам приходится сталкиваться в своей практической работе, постоянная критика со стороны широкой общественности: ну а кого проще всего ругать за всё плохое? Только муниципальных политиков!

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Все это изначально отпугивает людей от политической работы на локальном уровне. Чтобы обеспечить постоянное пополнение когорты «непрофессиональных политиков», одной из основ швейцарской демократии прямого народного участия, нужны срочные и радикальные меры. Но какие? Наверное, следует начать с правильной формулировки проблемы, ведь правильно поставленный вопрос — вопрос уже наполовину решенный. Рето Штайнер (Reto Steiner) с факультета менеджмента и права Цюрихской Высшей школы прикладных наук (ZHAW) как раз и пытается это сделать.

«У нас в Швейцарии есть очевидная проблема. С дефицитом управленческих кадров сталкивается по меньшей мере половина муниципальных образований. Об этой проблеме местная и федеральная пресса пишет регулярно, а воз и ныне там. Вот только совсем недавно на первые полосы газет попал случай в общине Вассен (Wassen) в кантоне Ури. Там две должности в правлении были замещены только благодаря принципу, который по-немецки называется Amtszwang: обязанность избранного лица занимать политическую должность», — говорит Рето Штайнер.

Одна церковь — или три?

Иными словами, общество делает данному лицу предложение занять политическое кресло, от которого данное лицо не имеет права отказаться. Такой принцип был закреплен в кантональном избирательном праве кантона Ури подавляющим большинством голосов избирателей в 2016 году. А теперь давайте отмотаем время немного назад. Деревушка Вассен — это горное поселение, известное в Швейцарии своей церковью, ставшей даже героиней культового скетчаВнешняя ссылка. Дело в том, что по этому региону проложена старая Сен-Готардская железная дорога, делающая вокруг деревни Вассен сразу несколько петель. Если бы дорога не была проложена здесь в виде горного серпантина, то поезда на этом участке вообще не могли бы курсировать из-за слишком большого угла наклона полотна.

Но из-за этого пассажиры видят из своих окон церковь деревни Вассен три раза подряд с трех разных ракурсов, и несведущий новичок может предположить, что это не одна и та же церковь, а три разные. Деревня Вассен расположена примерно в 20 минутах езды на автомобиле от столицы кантона Ури, города Альтдорф, тесного связанного с легендой о Вильгельме Телле. Памятник ему украшает центр города. Так вот, в конце сентября 2024 года граждане Вассена должны были выбрать себе двух новых членов муниципального правления. Поскольку в первом туре никто не набрал абсолютного большинства голосов, в ноябре двух человек избрали на эти две должности буквально против их воли.

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Первый получил 24 голоса, второй — 13. За отказ принять итоги выборов каждый из них должен был бы уплатить штраф в размере 5 000 франков. «ПринуждениеВнешняя ссылка к занятию политической должности контрпродуктивно, такой метод не является решением проблемы. Вы лишь устраняете симптомы болезни, не решая ее в корне», — говорит Рето Штайнер (Reto SteinerВнешняя ссылка), автор Национального мониторингового отчета по состоянию дел в сфере муниципальной политики (Gemeindemonitoring der ZHAWВнешняя ссылка), выходящего начиная с 1998 года каждые пять лет.

Базовый уровень

По состоянию на 1 января 2024 года в Конфедерации насчитывалось 2 131 общин / муниципальных образований. Они составляют базовый уровень системы швейцарского федерализма. Начиная с 1990-х годов число общин в стране неуклонно сокращается, за период с 2010 года их исчезло в Швейцарии почти пять сотен, в основном это происходит за счет слияния мелких общин в более крупные локальные административные единицы. Тем не менее проблема поиска людей, готовых взять на себя политические мандаты на локальном уровне, своей остроты не утратила.

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Один из столпов швейцарской прямой демократии, система непрофессиональной политики «от имени граждан для граждан руками граждан» предполагает совместное принятие решений людьми с правом голоса, и их активное участие в общественной жизни, в том числе и на выборных должностях. С учетом нынешнего числа общин в стране им необходимо иметь кадровый резерв в размере 73 000 человек. «Эта проблема (дефицита локальных политических кадров) характерна не только для сферы политики, но и для области гражданского общества, в основе которого находится его основная ячейка: ассоциация / объединение (Verein / association).

А в Швейцарии сейчас все меньше людей изъявляют готовность участвовать в локальной общественной жизни на общественных / добровольных началах. Политические должности, к сожалению, теряют свой былой престиж. Поэтому мы должны спросить себя, является ли система „непрофессиональной политики“ локального уровня по-прежнему эффективной и соответствующей духу времени, или же нам пора начать искать тут какие-то новые формы». Об этом говорит Пирмин Бунди (Pirmin BundiВнешняя ссылка), доцент Лозаннского университета.

«Милиционная (непрофессиональная) политическая система», тем не менее, продолжает пользоваться популярностью в Швейцарии. В научной монографииВнешняя ссылка «Непрофессиональная политика в Швейцарии. Факты и цифры о политической жизни на общинном / районом уровне» (Milizarbeit in der Schweiz. Zahlen und Fakten zum politischen Leben in der Gemeinde, 2019, NZZ Verlag, Zürich), соавтором которой является Пирмин Бунди, в частности, был сделан вывод о том, что в 2019 году примерно 75% респондентов по-прежнему считали, что добровольное общественное служение, этот краеугольный камень швейцарской демократии, по-прежнему сохраняет свою системную актуальность, хотя и неизвестно, сколько граждан реально готовы активно участвовать в такой работе ради общего блага.

Не стоит относиться легкомысленно

Ведь помимо вопросов о том, следует ли организовать ли рождественский базар на площади или поддержать то или иное культурное мероприятие деньгами, муниципальным политикам приходится решать и куда более сложные вопросы и проблемы, связанные с кадастровым планированием или с приемом и размещением просителей убежища. В среднем в одной общине / муниципальном образовании в Швейцарии проживают примерно 1 693 человека. Поэтому должность председателя муниципального правления — это не синекура, это обязательства, к которым не стоит относиться легкомысленно.

Это опять та же самая церковь в деревне Вассен. Если бы дорога не была проложена здесь в виде горного серпантина, то поезда на этом участке вообще не могли бы курсировать из-за слишком большого угла наклона полотна. Keystone / Urs Flueeler

«В среднем председатель тратит на свою политическую работу 19 часов в неделю, подчиненные ему сотрудники около 10. Эту работу очень трудно совместить с профессиональной и семейной жизнью», — подчеркивает Рето Штайнер. И вот именно поэтому типичный мундеп в Швейцарии — это женатый мужчина в возрасте от 54 лет, занимающий руководящую административную должность или работающий в качестве самозанятого предпринимателя. «Средний возраст членов исполнительных органов муниципального уровня постоянно увеличивается, женщины и мужчины моложе 45 лет представлены в этой сфере в совершенно недостаточной степени. По сути, муниципальные правления больше не отражают интересов всех слоев общества, а это для демократии большая проблема», — говорит Рето Штайнер.

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Йонас Виллисеггер (Jonas WilliseggerВнешняя ссылка), профессор Люцернской Высшей школы прикладных наук и искусств (HSLU) и эксперт в области государственного и общественного управления, выступает в пользу профессионализации муниципальной политической сферы. «Это позволит людям лучше сочетать общественные обязанности, работу и личную жизнь», — убежден ученый. Вот уже более 10 лет он системно исследует проблемы, с которыми сталкиваются правления примерно 1 500 общин немецкоязычной Швейцарии. Его исследования позволили выявить несколько эффективных организационных структурВнешняя ссылка, которые можно было бы внедрить на муниципальном политическом уровне.

Методом принуждения?

«Например, „модель генерального директора“ предполагает наличие некоего центрального руководящего лица, берущего на себя задачи оперативного управления делами общины и выступающего в качестве связующего звена между администрацией и гражданами», — говорит проф. Виллисеггер. «Четкое отделение чисто административных задач от стратегических политических решений, находящихся в ведении исполнительной власти, значительно снизило бы нагрузку на членов муниципальных правлений».

Рето Штайнер со своей стороны предлагает увеличить денежное довольствие мундепов, особенно в небольших муниципальных образованиях, там, где зарплата таких работников порой совершенно не соответствует степени ответственности, лежащей у них на плечах. Йонас Виллисеггер, однако, отмечает, что вопрос денежных надбавок, безусловно, важен, но в небольших и периферийных муниципалитетах возможности для зарплатного манёвра всегда были ограничены и вряд ли тут что-то изменится в скором времени в лучшую сторону.

В заключение Рето Штайнер обращает внимание и на еще один аспект: «Традиционные СМИ склонны сообщать только о конфликтах и проблемах муниципального политического уровня, а социальные сети только усиливают скандальный эффект. Именно поэтому многие люди изначально задаются вопросом, а стоит ли овчинка выделки и действительно ли им стоит занимать политические должности, коль скоро там нет ничего, кроме сплошных скандалов».

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На эту проблему обращает внимание и Пирмин Бунди. «Когда все идет хорошо, никто не похлопает вас по плечу и не скажет даже пары одобрительных слов. Зато стоит только возникнуть какой-то проблеме… Общественные политические должности должны приобрести куда большее общественное признание, если только мы и в самом деле хотим сохранить в стране систему непрофессиональной локальной политики». Обязательство принимать итоги выборов и заниматься управленческие должности на муниципальном уровне действует в семи кантонах Швейцарии: Цюрихе, Люцерне, Ури, Нидвальдене, Золотурне, Аппенцелле-Внутреннем и Вале.

И это тоже та самая церковь в деревне Вассен. Деревня расположена примерно в 20 минутах езды на автомобиле от столицы кантона Ури, города Альтдорф, тесно связанного с легендой о Вильгельме Телле. Keystone / Gaetan Bally

В некоторых из них Amtszwang распространяется только на муниципальные должности, в других — и на некоторые политические мандаты на кантональном уровне. В кантоне Берн этот принцип был недавно упразднен, но общины / муниципальные образования имеют право ввести его снова самостоятельно своей властью. Так произошло в деревне Финстерхеннен (Finsterhennen) на западе кантона Берн, где гражданин, избранный в муниципальное правление, был наказан «франком» за то, что постоянно прогуливал его заседания. В Тичино этот принцип применяется только в том случае, если кандидаты официально заявили о своем желании согласиться с итогами выборов.

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