Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Национальная политика

В Швейцарии скоро появится электронное удостоверение личности

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.
Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности. Keystone-SDA

Парламент Швейцарии завершает работу над законопроектом, необходимым для запуска электронного удостоверения личности.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Процесс запуска электронного удостоверения личности достиг новой фазы. Совет кантонов (малая палата) устранил последние разногласия с большой палатой, Национальным советом, в части законодательных положений, необходимых для создания правовой базы государственного электронного удостоверения личности и для выделения соответствующего финансирования.

Ранее обе палаты уже в целом одобрили общие принципы, включая кредит на общую сумму около 100 миллионов швейцарских франков, на основе которых разработка электронного удостоверения личности могла бы перейти в заключительную финальную стадию. Таким образом, теперь соответствующий законопроект готов к окончательному голосованию.

Показать больше
New Swiss passport and identity card

Показать больше

Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения

Этот контент был опубликован на Поступил в оборот швейцарский загранпаспорт нового поколения. В нем есть теперь одна особенность.

Читать далее Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения

Скорее всего, электронная идентификация личности будет введена в Швейцарии в 2026 году. Это означает, что каждый житель Швейцарии сможет при желании (обязательной эта опция не является) получить свой аккаунт на сайте швейцарских госуслуг. На этой основе пользователи и пользовательницы смогут привязывать свои аккаунты к цифровым сервисам, признанным безопасными федеральными органами власти.

Показать больше
Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Самое читаемое
5-я Швейцария

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
25 Отметки «мне нравится»
57 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Жеральдин Вонг Сак Хой

Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас!

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
23 Отметки «мне нравится»
23 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Ранее во время предыдущего президентского срока Д. Трампа она представляла США в Ватикане.

Показать больше

Дональд Трамп назначил Каллисту Гингрич послом в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Ранее во время предыдущего президентского срока Д. Трампа она представляла США в Ватикане.

Читать далее Дональд Трамп назначил Каллисту Гингрич послом в Швейцарии
Сегодня на традиционные Т-образные подъемники приходятся 44% из всех 1 650 подъемников, действующих в Швейцарии.

Показать больше

Швейцарскому изобретению, Т-образному подъемнику, исполнилось 90 лет

Этот контент был опубликован на Подъемник на базе Т-образного бугеля был изобретен в Швейцарии, точнее, в Давосе, ровно 90 лет назад.

Читать далее Швейцарскому изобретению, Т-образному подъемнику, исполнилось 90 лет
С марта 2025 года в Швейцарии водителям будет разрешено использовать автопилот на автостраде и при этом отпускать руль.

Показать больше

Водителям на автопилоте скоро разрешат ездить «без рук»

Этот контент был опубликован на С марта 2025 года в Швейцарии водителям будет разрешено использовать автопилот на автостраде и при этом отпускать руль.

Читать далее Водителям на автопилоте скоро разрешат ездить «без рук»
Парламентская следственная комиссия по опубликовала свой доклад с причинами краха банка Credit Suisse

Показать больше

Завершено парламентское расследование краха банка CS

Этот контент был опубликован на Парламентская следственная комиссия опубликовала свой доклад с причинами краха банка Credit Suisse.

Читать далее Завершено парламентское расследование краха банка CS
«Между Европейским союзом и Швейцарией будет подписано новое историческое соглашение».

Показать больше

Швейцария и ЕС завершили диалог об основах сотрудничества

Этот контент был опубликован на «Между Европейским союзом и Швейцарией будет подписано новое историческое соглашение».

Читать далее Швейцария и ЕС завершили диалог об основах сотрудничества
Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году.

Показать больше

Глава МИД Швейцарии поговорил с Сергеем Лавровым об Украине

Этот контент был опубликован на Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году.

Читать далее Глава МИД Швейцарии поговорил с Сергеем Лавровым об Украине
Почему в настоящее время в литературе Швейцарии удивительный бум переживает тема поисков отсутствующего отца?

Показать больше

Почему в Швейцарии вышло так много книг об отсутствующем отце?

Этот контент был опубликован на Почему в настоящее время в литературе Швейцарии переживает удивительный бум тема поисков отсутствующего отца?

Читать далее Почему в Швейцарии вышло так много книг об отсутствующем отце?
Кантон (субъект федерации) Ааргау занял первое место в Швейцарии в рейтинге социальной и экономической свободы.

Показать больше

Аргау — самый «свободный» кантон Швейцарии

Этот контент был опубликован на Кантон (субъект федерации) Ааргау занял первое место в Швейцарии в рейтинге социальной и экономической свободы.

Читать далее Аргау — самый «свободный» кантон Швейцарии
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии.

Показать больше

Генсекретарь Совета Европы Ален Берсе посещает Грузию

Этот контент был опубликован на Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе находится с визитом в охваченной политическим кризисом Грузии.

Читать далее Генсекретарь Совета Европы Ален Берсе посещает Грузию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Swiss passport

Показать больше

Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?

Этот контент был опубликован на Швейцарская компания Orell Füssli, печатающая деньги, паспорта и другие бланки строгой отчетности, будет производить электронные документы.

Читать далее Концерн Orell Füssli будет производить электронные документы?
FEDPOL new ID card

Показать больше

Швейцарские граждане получат новое удостоверение личности

Этот контент был опубликован на А вот иностранцам в Швейцарии приходится подчас довольно долго ждать продления их видов на жительство. Почему?

Читать далее Швейцарские граждане получат новое удостоверение личности
Роджер Пфунд, скончавшийся в возрасте 80 лет, был всемирно известным швейцарским художником, графиком и дизайнером.

Показать больше

Умер швейцарский художник-график Роджер Пфунд 

Этот контент был опубликован на Именно по его эскизам по всему миру печатались банкноты, а еще он был разработчиком дизайна швейцарского паспорта.

Читать далее Умер швейцарский художник-график Роджер Пфунд 
Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Показать больше

Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Этот контент был опубликован на Но ещё не вечер: основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников.

Читать далее Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг
орелл фюсли

Показать больше

Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Типография, которая 500 лет назад начинала с печатания Библии, сегодня зарабатывает деньги, печатая... деньги!

Читать далее Компания Orell Füssli – 500 лет книгопечатанию в Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR