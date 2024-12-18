В Швейцарии скоро появится электронное удостоверение личности

Процесс запуска электронного удостоверения личности достиг новой фазы. Совет кантонов (малая палата) устранил последние разногласия с большой палатой, Национальным советом, в части законодательных положений, необходимых для создания правовой базы государственного электронного удостоверения личности и для выделения соответствующего финансирования.
Ранее обе палаты уже в целом одобрили общие принципы, включая кредит на общую сумму около 100 миллионов швейцарских франков, на основе которых разработка электронного удостоверения личности могла бы перейти в заключительную финальную стадию. Таким образом, теперь соответствующий законопроект готов к окончательному голосованию.
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Выпущен швейцарский загранпаспорт нового поколения
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Поступил в оборот швейцарский загранпаспорт нового поколения. В нем есть теперь одна особенность.
Скорее всего, электронная идентификация личности будет введена в Швейцарии в 2026 году. Это означает, что каждый житель Швейцарии сможет при желании (обязательной эта опция не является) получить свой аккаунт на сайте швейцарских госуслуг. На этой основе пользователи и пользовательницы смогут привязывать свои аккаунты к цифровым сервисам, признанным безопасными федеральными органами власти.
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