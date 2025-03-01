В Швейцарии с 1 марта вступили в силу новые законы

С 1 марта 2025 года в Швейцарии вступает в силу ряд поправок и изменений в законодательстве, а также другие нововведения. Keystone-SDA

С 1 марта 2025 года в Швейцарии начал действовать ряд изменений в законодательстве и нормативных актах. Среди них — регулирование автономного вождения, увеличение квот на импорт зерна, снижение тарифов на использование электроэнергии, продление сроков экспорта военной продукции и новые требования для поездок в Великобританию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en The legal changes that come into force in Switzerland on March 1 Читать далее The legal changes that come into force in Switzerland on March 1

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Автомобили, оборудованные системами автономного управления, могут повысить безопасность дорожного движения и сделать транспортные потоки более плавными. В этой связи с 1 марта в Швейцарии разрешены три новых варианта их использования. Водители смогут применять режим полного автопилота на отдельных участках скоростных автомагистралей. Кроме того, официально разрешено движение автономных транспортных средств без водителя по утвержденным маршрутам, а также автоматизированная парковка без присутствия водителя в специально обозначенных зонах.

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Показать больше В Швейцарии начинается эра автономного транспорта Этот контент был опубликован на Какое влияние окажет автономный транспорт на Швейцарию? Значит ли это, что скоро на дорогах страны будут передвигаться только автомобили без водителя? Читать далее В Швейцарии начинается эра автономного транспорта

Снижение тарифов на электроэнергию. В 2025 году потребители электроэнергии в Швейцарии заплатят на 124 миллиона франков меньше за пользование энергосетями. Федеральный совет (кабмин) скорректировал порядок расчета компенсации за капитал, вложенный в инфраструктуру электросетей, что отразилось в соответствующей поправке к Stromversorgungsverordnung («Постановлению об электроснабжении»).

Поправка затрагивает порядок расчета Weighted Average Cost of Capital (WACC) — показателя средневзвешенной стоимости капитала, отражающего стоимость привлеченных к инвестициям в энергосеть финансовых ресурсов (заемных и собственных). Этот показатель ежегодно устанавливается Департаментом / Федеральным министерством окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций (UVEK).

Продление сроков экспорта военной продукции. Швейцарские оборонные компании получили больше времени на производство и экспорт продукции. Срок действия лицензий на импорт, экспорт и транзит военных материалов и товаров двойного назначения увеличен с одного до двух лет. Для этого в Kriegsmaterialverordnung / KMV («Постановление о военных материалах») внесена поправка, вступившая в силу 1 марта. В качестве причины правительство указало сложные и длительные процедуры закупки, производства и внедрения современного оборонного оборудования.

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Импорт зерна. Из-за рекордно низкого урожая 2024 года — минимального за последние 25 лет — Федеральный совет принял решение увеличить квоту на импорт зерновых на 60 000 тонн, чтобы покрыть потребности страны в пшенице и ржи. Соответствующая поправка к Agrareinfuhrverordnung («Постановлению о порядке и условиях импорта сельскохозяйственной продукции») вступила в силу 1 марта 2025 года.

Новые правила въезда в Великобританию. С 5 марта 2025 года граждане Швейцарии смогут подавать заявку на получение цифрового разрешения на въезд в Великобританию (electronic travel authorisation — ETA). Это требование станет обязательным со 2 апреля 2025 года. Оформить документ можно через сайт или мобильное приложение UK ETAВнешняя ссылка, его стоимость составит 10 фунтов стерлингов (примерно 11,20 швейцарских франков).